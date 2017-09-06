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Москвичей по программе реновации не будут переселять в ранее построенные дома

Общество
6 сентября, 20:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС

Мэр столицы Сергей Собянин также отметил, что стоимость расходов при благоустройстве в Москве в среднем на 30-50% ниже, чем в Европе

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Построенные ранее жилые дома в Москве не будут использовать для переселения горожан по программе реновации, так как они не соответствуют заявленным требованиям по качеству отделки и благоустройства. Об этом в среду сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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"У нас очень много жилья строилось по стандартам, которые не соответствуют требованиям по реновации. По реновации мы должны строить либо монолитные, либо панельные дома последней конструкции высокоэнергоэффективных, качественных. Старые панельки нам не подходят, во-первых", - отметил он в эфире радиостанции "Бизнес FM".

Во-вторых, по словам мэра, выкупать на рынке жилье "никаких денег не хватит, чтобы обеспечивать программу реновации". "В-третьих, квартирография, как правило, не соответствует необходимой планировке. Плюс место расположения далеко не всегда соответствует. Мы не планируем такого рода проекта", - добавил градоначальник.

Мэр столицы также отметил, что стоимость расходов при благоустройстве в Москве в среднем на 30-50% ниже, чем в Европе.

"Нет стандарта расходов на квадратный метр, зависит от самых различных условий. Может колебаться в районе 10-15 тыс. рублей на квадратный метр. Мы даже смотрели у коллег других регионов, у коллег до 18-20 тыс. рублей. Наши расценки, с которыми мы работаем, они от 30% до 50% дешевле тех, которые применяются за рубежом", - сказал Собянин.

Он отметил, что стоимость жилья зависит от меньшего количества "ручной работы". "За счет того, что там [в Европе] очень много ручной работы. Даже если материалы стоят одинаково - за счет огромного объема ручной работы у нас труд все-таки намного дешевле", - пояснил мэр Москвы.

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Реновация Снос хрущевок в Москве
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