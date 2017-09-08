Новый необязательный стандарт на автономера подготовят к маю 2018 года

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Обновленный стандарт ГОСТ Р 50577-93 "Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования", взамен действующему с 29 июня 1993 года, может появится к маю 2018 года. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе Росстандарта, комментируя появление уведомления на сайте ведомства о разработке проекта обновленного стандарта. В Росстандарте ТАСС не смогли оперативно прокомментировать, как будет использован ГОСТ на автомобильные номера, учитывая добровольный характер его применения.

"К маю 2018 года будет готова редакция. Потом продолжится работа, будут вноситься стилистически корректировки, нормы контроля, и уже в октябре будет принятие", - сказала представитель Росстандарта. Сам проект документа пока не опубликован.

По информации газеты "Коммерсантъ", в новый стандарт могут быть внесены такие нормы, как уменьшенный размер госзнаков для мотоциклов, специальные номера для спортивных, классических, а также японских и американских автомобилей. Ряд СМИ предполагал, что будут отменены коды регионов, появится унифицированный код, что приведет в большему числу вариаций. По информации газеты, последнее - не соответствует действительности.

О ГОСТах на уровне ЕврАзЭС

Согласно правилам технического регулирования, действующего в России с 2003 года, все ГОСТы, как национальные, так и наднациональные (принятие на уровне ЕврАзЭС), не являются обязательными к применению - они носят исключительно добровольный характер, при этом направлены на контроль качества. Обязательными к применению являются только технические регламенты - за ними контроль безопасности изделий и услуг.

В уведомлении Росстандарта говорится, что инициатор разработки стандарта - Федеральное казенное учреждение "Научно-исследовательский центр проблем безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации" (ФКУ НИЦ БДД МВД России). При этом отмечается, что проект изменения гармонизирован с Конвенцией о дорожном движении, принятой в Вене в 1968 г. и международным стандартом ИСО 7591-82 "Номерные знаки с отражающей поверхностью для транспортных средств и прицепов. Технические требования" в части требований к отражательной поверхности.

Изменение стандартов автомобильных номеров в России не планируется, заявили в МВД

Ранее МВД России опровергло информацию о возможном изменении стандартов автомобильных номеров в РФ.

"Распространенная в некоторых СМИ информация об изменении стандартов государственных номерных знаков не соответствует действительности", - сообщили ТАСС в пресс- центре МВД России, комментируя публикацию издания Gazeta.ru.

В министерстве подчеркнули, что "в настоящее время никаких изменений стандартов не планируется и не обсуждается".

Gazeta.ru ранее сообщила со ссылкой на неназванный источник, что в России после президентских выборов в 2018 году могут радикально изменить формат автомобильных номеров. По данным издания, в правительстве якобы планируют убрать цифровые коды регионов, увеличить количество букв и цифр в номерах до четырех, а также оснастить номерные знаки чипами. Реформа направлена на увеличение возможных комбинаций номеров, утверждает издание.