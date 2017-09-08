Эконадзор приступил к поиску источника неприятного запаха на востоке Подмосковья

Водопровод США теряет 2 трлн литров питьевой воды каждый годСоциальная ответственность 8 сентября, 17:10
Мутко: российские футболисты перед ЧМ сыграют только с участниками турнираСпорт 8 сентября, 17:09
Авиация ВКС РФ вернулась на аэродромы базирования после учений "Боевое содружество - 2017"Армия и ОПК 8 сентября, 17:05
День танкиста. ДосьеБиографии и справки 8 сентября, 17:00
Дюков: разработка баженовской свиты в Югре более не зависит от западных технологийЭкономика и бизнес 8 сентября, 16:58
Легкоатлетка Ласицкене намерена открыть новый сезон январским турниром в ЧелябинскеСпорт 8 сентября, 16:37
Число жертв землетрясения в Мексике возросло до 32Происшествия 8 сентября, 16:37
Москвичам разошлют 2,5 млн sms о выборах 10 сентябряПолитика 8 сентября, 16:37
CEFC заплатит $9,1 млрд за 14,2% акций "Роснефти"Экономика и бизнес 8 сентября, 16:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Министерство экологии Московской области, департамент экологии и природопользования Москвы и департамент Росприроднадзора по ЦФО начали совместную проверку предприятий на востоке Московского региона, которые могли стать источником неприятного запаха. Об этом в пятницу сообщили в Минэкологии Подмосковья.
Жители Балашихинского, Люберецкого и Реутовского городских округов неоднократно жаловались на усилившийся в последнее время неприятный запах.
"Минэкологии начало масштабную проверку предприятий в Москве, Балашихе, Люберцах и Реутове. В ней участвуют департамент экологии и природопользования Москвы и департамент Росприроднадзора по ЦФО", - сообщили в пресс- службе министерства.
Инспекторы эконадзора в ночь на 8 сентября взяли пробы атмосферного воздуха вблизи предприятий, которые могли стать источниками запаха, в Балашихе, Люберцах и Реутове. "К числу таких организаций эксперты относят Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне, мусоросжигательный завод, расположенный в Косино-Ухтомском районе столицы, и Люберецкие очистные сооружения", - добавили в Минэкологии.
"Ближайшая к Балашихе, Реутову и Люберцам автоматическая станция контроля загрязнения "Кожухово" периодически фиксирует превышение ПДК сероводорода", - сказал министр экологии Московской области Александр Коган, его слова процитировали в пресс-службе министерства. Специалисты считают, что это происходит в дни, когда по метеоусловиям ослабляется рассеивание загрязнителей в воздухе, отметили в Минэкологии области.
Министерство обратится Институт прикладной экологии и гигиены (Санкт-Петербург), чтобы точно установить источники и степень негативного воздействия на окружающую среду, сообщили в пресс-службе ведомства.