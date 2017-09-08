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Эконадзор приступил к поиску источника неприятного запаха на востоке Подмосковья

Общество
8 сентября, 16:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС

В последнее время жители Балашихинского, Люберецкого и Реутовского городских округов неоднократно жаловались на усилившийся неприятный запах

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Министерство экологии Московской области, департамент экологии и природопользования Москвы и департамент Росприроднадзора по ЦФО начали совместную проверку предприятий на востоке Московского региона, которые могли стать источником неприятного запаха. Об этом в пятницу сообщили в Минэкологии Подмосковья.

Жители Балашихинского, Люберецкого и Реутовского городских округов неоднократно жаловались на усилившийся в последнее время неприятный запах.

"Минэкологии начало масштабную проверку предприятий в Москве, Балашихе, Люберцах и Реутове. В ней участвуют департамент экологии и природопользования Москвы и департамент Росприроднадзора по ЦФО", - сообщили в пресс- службе министерства.

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Инспекторы эконадзора в ночь на 8 сентября взяли пробы атмосферного воздуха вблизи предприятий, которые могли стать источниками запаха, в Балашихе, Люберцах и Реутове. "К числу таких организаций эксперты относят Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне, мусоросжигательный завод, расположенный в Косино-Ухтомском районе столицы, и Люберецкие очистные сооружения", - добавили в Минэкологии.

"Ближайшая к Балашихе, Реутову и Люберцам автоматическая станция контроля загрязнения "Кожухово" периодически фиксирует превышение ПДК сероводорода", - сказал министр экологии Московской области Александр Коган, его слова процитировали в пресс-службе министерства. Специалисты считают, что это происходит в дни, когда по метеоусловиям ослабляется рассеивание загрязнителей в воздухе, отметили в Минэкологии области.

Министерство обратится Институт прикладной экологии и гигиены (Санкт-Петербург), чтобы точно установить источники и степень негативного воздействия на окружающую среду, сообщили в пресс-службе ведомства.

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