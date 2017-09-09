МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Российская журналистка Юлия Латынина покинула Россию из-за угроз жизни и страха за собственную безопасность после инцидента с поджогом ее автомобиля.

"Я нахожусь <...> за границей, мои родители тоже за границей. И вряд ли я собираюсь в ближайшее время в Россию", - сказала она в субботу радиостанции "Эхо Москвы".

Как отметила Латынина в интервью радиостанции "Говорит Москва", вопрос о возвращении в Россию будет стоять только тогда, когда журналистка "поймет, что угроза миновала или есть резонные основания полагать, что она миновала". "Потому что я не понимаю, что происходит, но я понимаю, что есть немотивированное, какое-то неадекватное, не совсем понятно, чем продиктованное насилие и безнаказанность", - пояснила она.

На вопрос о том, в какой стране находится журналистка, она не стала отвечать из соображений собственной безопасности.

Как сообщили ранее ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, полицейские проводят проверку по факту возгорания автомобиля Юлии Латыниной. По словам собеседника агентства, в полицию поступила информация о возгорании автомобиля 2002 года выпуска на территории одного из поселений Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) Москвы. В свою очередь, источник в правоохранительных органах сообщил, что сама Латынина в момент инцидента с ее автомобилем находилась не в России, а по факту инцидента с автомашиной в спасательные службы обратился ее отец.