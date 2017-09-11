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ВЦИОМ: почти половина россиян считает алкоголизм болезнью, требующей медицинской помощи

Общество
11 сентября, 8:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

По данным центра, государственные меры по сокращению потребления алкоголя 41% опрошенных называют недостаточными

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Почти половина россиян считает, что алкоголизм - это болезнь, требующая медицинского вмешательства, а более чем у 40% россиянин в близком окружении есть алкоголики. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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"Чаще всего алкоголизм относят к категории болезней, требующих медицинского вмешательства (45%). С другой стороны, около четверти опрошенных (27%) считают это болезнью социального характера", - говорится в сообщении ВЦИОМ.

По данным центра, существующие государственные меры по сокращению потребления алкоголя 41% опрошенных называют недостаточными (среди тех, в чьем окружении есть алкоголики, - 47%), и только 9% характеризуют их как чрезмерные (о достаточности говорят 35%).

Среди мер по борьбе с алкоголизмом наибольшей поддержкой россиян пользуется запрет на продажу спиртного гражданам, не достигшим 21 года (53%), а также рекламы алкоголя (46% в 2017 г. - против 57% в 2009 г.), пропаганда здорового образа жизни (48%) - с 2005 г. (39%) актуальность последней заметно выросла. "В то же время за 12 лет снизилась доля тех, кто выбирает вариант "введение уголовной ответственности за распитие спиртных напитков и появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах" (с 39% до 28%)", - отмечается в сообщении.

Наименее популярными, как показал опрос, являются следующие меры: повышение цен на алкогольную продукцию (18%) и введение тотального запрета ("сухого закона") - 13%. Респонденты, сказавшие, что в их близком кругу есть алкоголики, чаще, чем остальные, поддерживают "адресные" действия: принудительное лечение (36%), запрет продажи алкоголя в утреннее время (35%). Начало антиалкогольной кампании в стране поддержали бы 64% россиян.

Опрос проведен 3-4 августа 2017 года. В опросе принимали участие 1200 респондентов в возрасте от 18 лет.

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