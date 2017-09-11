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Улюкаев перед заседанием суда рассказал, что пишет стихи

Общество
11 сентября, 10:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

При этом экс-министр отказался их зачитать

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев перед заседанием суда рассказал журналистам, что пишет стихи, но зачитать отказался.

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На вопрос журналистов пишет ли Улюкаев стихи, экс-министр ответил: "Да, пишу, но зачитать пока не готов".

В понедельник Замоскворецкий суд Москвы продолжит допрос свидетелей обвинения.

Ранее в суде были допрошены пять из 30 заявленных свидетелей со стороны обвинения - директор департамента отношений с инвесторами "Роснефти" Андрей Баранов, директор Департамента корпоративного управления Минэкономразвития РФ Оксана Тарасенко, сотрудница министерства Юлия Москвина, начальник управления имущественных отношений Росимущества Евгений Столяров и водитель экс-министра Илья Макаров.

Гособвинитель ранее зачитал суду заявление бывшего главы Службы безопасности "Роснефти" Олега Феоктистова с подписью главы компании Игоря Сечина на имя директора ФСБ РФ Александра Бортникова. Также в суде были оглашены материалы оперативного эксперимента ФСБ в отношении Улюкаева, в которых содержалась расшифровка беседы Сечина с Улюкаевым во время предполагаемой передачи взятки.

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Сечин, Игорь Иванович Улюкаев, Алексей Валентинович Бортников, Александр Васильевич
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