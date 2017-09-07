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Свидетель: Улюкаев лично уложил портфель с $2 млн в багажник машины

Происшествия
7 сентября, 12:25 UTC+3 МОСКВА 7, сентября. /ТАСС

Бывший водитель экс-министра экономического развития РФ заявил, что вместе с портфелем Улюкаев уложил в багажник корзинку с вином и колбасой

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Алексей Улюкаев

Алексей Улюкаев

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев лично уложил в багажник своей машины полученный им от главы "Роснефти" Игоря Сечина портфель с $2 млн. Об этом в четверг в показаниях Замоскворецкому суду по делу в отношении Улюкаева сообщил бывший водитель министра Илья Макаров.

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"В день задержания Улюкаева поступило распоряжение от службы протокола доставить Улюкаева в офис "Роснефти". Сели в машину и мы поехали, приехали, заехали на территорию офиса "Роснефти", мне показали, где встать - в бокс, Улюкаев вышел... Улюкаева встречал Сечин, он мне кивнул и сказал, что мне лучше сесть в машину, я сел в машину и стал ждать, минут через 15 я услышал, что открывается багажник в машине, вышел посмотреть, кто это делает. Я увидел, что Улюкаев подошел к машине и положил портфель в багажник, я стал ему помогать, портфель был увесистый", - рассказал Макаров.

"Я точно помню, что сумка коричневого цвета находилась в руках Улюкаева, когда он вместе с Сечиным подошел к машине. Я помог ему уложить сумку, она была увесистая, килограммов 15, может 20", - рассказал водитель Улюкаева. По его словам, Улюкаев и Сечин попрощались после того, как коричневая сумка и корзина с подарками были уложены в багажник, и Улюкаев сел в машину.

Свидетель добавил, что вместе с портфелем уложил корзинку с вином и колбасой. "Мы стали выезжать, к нам подошел охранник и попросил подождать, так как сломались ворота. В этот момент к дверям подошли сотрудники ФСБ, попросили сдать назад, выйти из машины и начали осмотр", - пояснил Макаров.

Илья Макаров стал пятым свидетелем обвинения по делу бывшего главы Минэкономразвития.

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Борьба с коррупцией Дело Алексея Улюкаева Коррупционные скандалы
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