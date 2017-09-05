Вино или деньги: продолжение процесса над экс-главой Минэкономразвития

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Гособвинитель на процессе над бывшим министром экономического развития РФ Алексеем Улюкаевым в Замоскворецком суде Москвы во вторник зачитал аудиозапись разговора экс-чиновника с главой "Роснефти" Игорем Сечиным.

По данным гособвинения, Улюкаев вымогал взятку в $2 млн за выдачу положительного отзыва на сделку по покупке акций "Башнефти" "Роснефтью", угрожая в случае отказа препятствовать законным действиям "Роснефти" путем дачи отрицательных заключений по иным сделкам компании.

"Улюкаев обратился к Сечину с требованием выплаты суммы в размере $2 млн за обещание покровительства и согласия с проведением сделки с "Башнефтью", - говорится в оглашенных 5 сентября в суде материалах дела.

"Подарок от друга"

Из аудиозаписи, которую зачитал прокурор, следует, что Сечин при передаче Улюкаеву ключей от сумки с $2 млн шутливо извинялся за то, что "затянул с исполнением поручения". Чтобы записать во время передачи взятки разговор главе "Роснефти" было выдано средство для аудиофиксации. "В командировке были, но можешь считать, что собрали объем. На, держи, вот ключ, пойдем", - говорит на записи человек, идентифицированный следствием как Сечин.

В то же время, согласно материалам дела, Улюкаев заявил при задержании в офисе "Роснефти", что в сумке находится вино, полученное в подарок от друга. "Машина Улюкаева была блокирована при выезде сотрудниками ФСБ, отвечая на вопрос оперативных работников, Улюкаев и водитель Макаров пояснили, что в сумке вино, полученное в подарок от друга", - говорится в материалах дела.

Улюкаев пояснил сотрудникам ФСБ, что касался ручки сумки, но не открывал ее. "Ввиду низкой температуры воздуха Улюкаеву было предложено пройти во внутренне помещение компании "Роснефть". Улюкаев отказался вынимать сумку из багажника, и сотрудник ФСБ перенес сумку коричневого цвета", - говорится в протоколе обыска.

Ключ от сумки был предоставлен Улюкаевым, который заявил, что получил его от Сечина на состоявшейся перед этим встрече. Специалисты ФСБ открыли сумку и обнаружили там двадцать пачек купюрами $100 на общую сумму $200 тыс., а также герметичные целлофановые пачки с долларами США.

"В ходе пересчета средств было установлено, что в сумке, полученной Улюкаевым от Сечина, находилось $2 млн купюрами достоинством $100", - огласил прокурор протокол следственных действий.

Пожелание удачи

Из оглашенной прокурором в суде аудиозаписи также следует, что Сечин и Улюкаев, обращавшиеся друг к другу на "ты" и по именам, обсудили проекты "Роснефти", Сечин пожаловался на высокую налоговую нагрузку "Роснефти", достигающую 80% при мировом уровне приблизительно в 40%.

В разговоре Сечин и Улюкаев вели себя по-дружески. Улюкаев обещал Сечину поддержку в его проектах и соглашался, что налоговая нагрузка на "Роснефть" слишком высока. "Это близорукая политика", - сказал Улюкаев.

Сечин, который встретил прибывшего в офис "Роснефти" Улюкаева на улице, советовал ему одеваться теплее, а на прощание пожелал удачи.

Две подписи

Как стало известно во вторник в суде из материалов дела, генерал ФСБ Олег Феоктистов, ранее занимавший должность замглавы "Роснефти" - главы службы безопасности компании, со слов главы НК Игоря Сечина написал заявление директору ФСБ Александру Бортникову в связи с вымогательством министром экономического развития Улюкаевым взятки за положительную оценку покупки "Роснефтью" компании "Башнефть".

Феоктистов лично написал заявление на имя Бортникова, а Сечин поставил под ним вторую подпись. После оглашения заявления Феоктистова прокурор зачитал материалы оперативной разработки Улюкаева, которая включала наблюдение над ним и проведение оперативного эксперимента по подготовке суммы взятки, пометке купюр и организации их передачи Улюкаеву.

Очередной свидетель

Свидетелем обвинения на процессе выступила ведущий советник департамента корпоративного управления Минэкономразвития Юлия Москвитина. Она рассказала, что в ответ на поручение вице-премьера Аркадия Дворковича, поступившее в конце июля 2016 года, министерство подготовило доклад в правительство. В нем содержался вывод, что на законодательном уровне для участия в сделке по покупке "Башнефти" "Роснефть" не имела препятствий.

"В феврале 2016 года началась работа по поиску агента для осуществления сделки, в результате чего был выбран банк "ВТБ Капитал", за что он должен был получить 1% от суммы сделки. Условия были стандартными: банк должен был прорабатывать сделку, искать инвесторов", - рассказала свидетель.

Минэкономразвития, отметила она, учло норму закона, позволяющую государственным компаниям участвовать в такого рода сделках в случае положительного эффекта для инвестиционного климата и развития инноваций. "Мы ожидали положительный эффект от бюджета в случае покупки "Роснефтью", но предлагали в случае возникновения противоречий издать отдельный правительственный акт, допускающий сделку", - заявила свидетель.

В то же время Москвитина не смогла уверенно ответить на вопрос, остались ли в окончательной версии доклада выводы о положительном эффекте для бюджета и возможности сделать исключение для "Роснефти".

Допрос будет продолжен

Москвитина - третий с начала процесса свидетель обвинения, дающий показания в суде. Ранее были допрошены также директор департамента отношений с инвесторами "Роснефти" Андрей Баранов и директор департамента корпоративного управления Минэкономразвития РФ Оксана Тарасенко. Прокуратура не комментирует планы по ходу дальнейшего допроса свидетелей.

Следующее заседание по делу назначено в Замоскворецком суде на 10:00 мск 7 сентября.