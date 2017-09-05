Свидетель по делу Улюкаева: МЭР не возражал против покупки "Башнефти" "Роснефтью"

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Министерство экономического развития (МЭР) после изучения законодательства в июле 2016 года пришло к выводу, что "Роснефть" не имела препятствий для участия в сделке по покупке "Башнефти". Об этом сегодня в показаниях Замоскворецкому суду Москвы сообщила свидетель обвинения, ведущий советник департамента корпоративного управления МЭР Юлия Москвитина.
"В конце июля 2016 года в министерство поступило поручение вице-премьера Аркадия Дворковича рассмотреть целесообразность участия "Роснефти" в сделке. Резолюция "прошу рассмотреть" означает сбор информации, изучение доказательств. Нами эта работа была сделана, был подготовлен доклад в правительство. Мы пришли к выводу, что на законодательном уровне для участия в сделке по покупке "Башнефти" "Роснефть" не имела препятствий", - рассказала свидетель.
Москвитина пояснила, что в 2016 году участвовала в подготовке докладов правительству в рамках подготовки сделки по продаже "Башнефти". "В феврале 2016 года началась работа по поиску агента для осуществления сделки, в результате чего был выбран банк "ВТБ Капитал", за что он должен был получить 1% от суммы сделки. Условия были стандартными: банк должен был прорабатывать сделку, искать инвесторов", - рассказала свидетель.
Отвечая на вопрос об оценке законности участия "Роснефти" в сделке, свидетель сказала, что министерство учло норму закона, позволяющую государственным компаниям участвовать в такого рода сделках в случае положительного эффекта для инвестиционного климата и развития инноваций. "Мы ожидали положительный эффект от бюджета в случае покупки "Роснефтью", но предлагали в случае возникновения противоречий издать отдельный правительственный акт, допускающий сделку", - заявила свидетель.
В то же время, Москвитина не смогла уверенно ответить на вопрос, остались ли в окончательной версии доклада выводы о положительном эффекте для бюджета и возможности сделать исключение для "Роснефти".
При этом Москвитина заявила, что Министерство энергетики РФ в 2016 году возражало против покупки "Башнефти" компанией с государственным участием, в том числе "Роснефтью".
"Нам была известна позиция заместителя министра энергетики Алексея Текслера о том, что продажа "Башнефти" компании с государственным участием, в том числе "Роснефти", нецелесообразна", - рассказала свидетель.
В то же время Москвитина сообщила, что после анализа законодательства, МЭР пришло к выводу, что в отношении "Роснефти" можно сделать предусмотренное законом исключение в связи со значительным положительным эффектом для бюджета страны в случае реализации сделки.
Завершая дачу показаний, Москвитина пояснила, что все процедуры приватизации "Башнефти" проходили в рамках стандартных норм.