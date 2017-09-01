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Улюкаев убрал из доклада фразу, что участие "Роснефти" в приватизации повысит конкуренцию

Происшествия
1 сентября, 13:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС

Бывший глава Минэкономразвития лично вычеркнул эту фразу из согласованного проекта документа, рассказала директор департамента корпоративного управления МЭР Оксана Тарасенко

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении взятки, на стадии подготовки приватизации компании "Башнефть" лично вычеркнул фразы из проекта доклада о том, что участие "Роснефти" в приватизации добавит конкуренции. Об этом говорится в показаниях директора департамента корпоративного управления Минэкономразвития РФ Оксаны Тарасенко, которые она дала еще на предварительном следствии.

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В пятницу их огласило гособвинение в суде по делу Улюкаева, посчитав, что показания, данные Тарасенко в суде, противоречат показаниям во время следствия. "Противоречия связаны с обстоятельствами, которые обсуждались на совещании в конце июля 2016 года. Свидетель на вопрос стороны обвинения ответил, что на нем обсуждалось участие компании "Роснефть", а потом сказал, что не обсуждалось", - пояснил гособвинитель.

В оглашенных показаниях Тарасенко говорится, что "когда после всех согласований на гербовом бланке Улюкаеву был представлен проект доклада, он лично вычеркнул фразу о том, что участие "Роснефти" даст дополнительный конкурентный стимул". "По какой причине Улюкаев вычеркнул очень важные, на мой взгляд, фразы из доклада, мне неизвестно", - сказала Тарасенко.

Кроме того, ей стало известно о публичных выступлениях Улюкаева, из которых следовало, что "Роснефть" не может быть допущена к участию в сделке и является ненадлежащим покупателем, поскольку является государственной компанией, хотя до этого было определено, что для "Роснефти" законодательного ограничения на участие в сделке нет, такое ограничение может быть установлено только правительством РФ.

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"Чем была обусловлена такая позиция министра, я не знаю. Мне лично Улюкаев не говорил, что необходимо не допустить участия "Роснефти" в сделке. Высказанная [в СМИ] министром позиция меня удивила", - говорится в показаниях Тарасенко.

Она подтвердила, что действительно давала такие показания в ходе предварительного следствия.

"Один из принципов судопроизводства - непосредственность. Представьте, что у нас уже второй свидетель дает показания, которые не соответствуют тем, что давались на предварительном следствии. Либо что-то неправильно с предварительным следствием, либо с вопросами, которые задают [свидетелям]", - сказал в свою очередь адвокат Улюкаева Тимофей Гриднев. До этого гособвинение из-за противоречий также огласило часть показаний директора Департамента "Роснефти" Баранова.

"Мы так придем к тому, что весь процесс сведется к зачитыванию показаний на предварительном следствии", - сказал Гриднев.

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