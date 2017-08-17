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ВЦИОМ: россияне верят в виновность Улюкаева, однако считают дело "показательной акцией"

Общество
17 августа, 10:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, августа. /ТАСС

Большинство респондентов полагает, что суд приговорит экс-главу Минэкономразвития к минимальному наказанию, а каждый пятый считает, что он может избежать наказания

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МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Большинство россиян (57%) считает, что экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев виновен в получении взятки, однако почти половина (49%) называет дело скорее показательной акцией, чем свидетельством реальной борьбы с коррупцией.

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Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева

Замоскворецкий суд в среду начал процесс по существу в отношении Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в размере 2 млн долларов.

"На вопрос о виновности Улюкаева в получении взятки большинство наших сограждан (57% среди всех опрошенных, 79% - среди тех, кто детально знаком с информацией о судебном разбирательстве - прим. ТАСС) отвечают утвердительно, обратного мнения придерживаются только 7%", - говорится в сообщении.

В то же время, почти половина россиян (49%, 54% в ноябре 2016 года - после ареста Улюкаева) считает, что дело экс-главы Минэкономразвития является скорее показательной акцией или сведением счетов, чем свидетельством реальной борьбы с коррупцией (такое мнение высказали 35% опрошенных). Несмотря на уверенность в виновности экс-чиновника, большинство (56%) респондентов считает, что суд приговорит Улюкаева к минимальному наказанию, каждый пятый (21%) и вовсе считает, что он может избежать наказания. Отвечая на вопрос о приемлемом наказании для обвиняемого, более половины (53%) респондентов предложили конфискацию имущества, 43% - тюремное заключение, 32% - запрет занимать руководящие должности.

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"Дело экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева - одно из самых резонансных в этом ряду. Хотя суд над ним только начинается, общественное мнение его уже, по большому счету, осудило и требует самого жесткого наказания из всех возможных. В то же время уверенность людей в том, что виновный получит по заслугам, совсем невысока. Мало кто верит и в то, что арест Улюкаева - это свидетельство принципиальной линии властей на борьбу с коррупцией", - прокомментировал результаты опроса генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 11-13 августа 2017 года. Объем выборки 1800 респондентов старше 18 лет, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Дело Улюкаева

Улюкаев обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, с вымогательством взятки"). Если его вина будет доказана, то бывшему министру грозит наказание в виде штрафа в размере от 3 до 5 миллионов рублей или в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки либо лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового.

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Как утверждает СК, Улюкаев был задержан при получении взятки в размере $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую компании "Роснефть" выкупить у государства 50,08% акций "Башнефти". Более того, по данным следствия, речь идет о вымогательстве взятки, сопряженном с угрозами в адрес представителей компании "Роснефть".

Экс-министр находится под домашним арестом в своей квартире на Минской улице в Москве. 29 ноября 2016 года суд наложил обеспечительный арест на десять земельных участков и жилой дом Улюкаева в Смоленской области, а 14 декабря - на денежные средства и монеты из драгоценных металлов на общую сумму около 500 млн рублей. Также на счетах в российских банках арестованы денежные средства Улюкаева на общую сумму более $1 млн и 280 млн рублей. 8 августа суд продлил ему домашний арест до 27 января 2018 года.

15 ноября 2016 года президент РФ Владимир Путин освободил его от должности министра в связи с утратой доверия.

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Борьба с коррупцией Дело Алексея Улюкаева Коррупционные скандалы
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