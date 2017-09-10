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Сечин: публикация его разговора с Улюкаевым отвлекает внимание от сути дела

Происшествия
10 сентября, 13:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС

По мнению главы "Роснефти", эти материалы не имеют никакого отношения к делу

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Президент, председатель правления ОАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин

Президент, председатель правления ОАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин

© Владимир Смирнов/фотохост-агентство ТАСС

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Глава "Роснефти" Игорь Сечин считает, что обнародование содержания разговора между ним и экс-министром экономического развития Алексеем Улюкаевым в день предполагаемого получения последним взятки в $2 млн переключает внимание общественности с сути дела на "негодные объекты". Такое мнение глава нефтяной компании высказал в интервью телеканалу "Россия 1".

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"Был удивлен, что неожиданно достоянием гласности стали материалы, которые абсолютно не имеют отношения к так называемому делу министра Улюкаева. В спецслужбах есть такой термин - "отключение внимание на негодный объект". Вот, когда были запущены эти материалы, общественность сразу начала отвлекаться от сути вопроса на какие-то там проходящие вещи", - сказал Сечин.

"Он сам требовал незаконное вознаграждение за обычную свою работу. Он сам определил уровень этого вознаграждения. Он сам приехал за тем, чтобы получить это вознаграждение. Сам забрал пакет, сумку, значит, и поставил в багажник своего автомобиля. И сам уехал. Вот и все. А в соответствии с уголовным кодексом РФ это является составом преступления, особенно для должностного лица", - добавил глава "Роснефти".

Запись разговора Улюкаева с Сечиным была зачитана на процессе в Замоскворецком суде Москвы 5 сентября. Из записи, в частности, следовало, что Сечин передал Улюкаеву сумку с деньгами и корзину с вином, колбасой и цветами.

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