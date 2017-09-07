Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 57.34
€ 68.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Улюкаев посоветовал "бояться данайцев, приносящих колбайцев"

Происшествия
7 сентября, 11:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС

Экс-глава Минэкономразвития таким образом прокомментировал слова главы "Роснефти" Игоря Сечина, касающиеся дела о передаче $2 млн с корзиной с колбасой

Поделиться
Материал из 1 страницы
Алексей Улюкаев

Алексей Улюкаев

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев сообщил журналистам, что видит аналогию в своих взаимоотношениях с главой "Роснефти" Игорем Сечиным и захватом древней Трои царя Приама греками во главе с Агамемноном.

Смотрите также
Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев

Вино или деньги: продолжение процесса над экс-главой Минэкономразвития

"Бойтесь данайцев, приносящих колбайцев", - сказал Улюкаев, перефразировав строфу из сочинения древнеримского поэта Вергилия "Энеида" и адаптировав ее к обстоятельствам передачи ему Сечиным $2 млн с корзинкой с колбасой.

Согласно поэме, древнегреческие войска, именовавшиеся также данайцами, после девяти лет осады Трои заявили о своем отступлении и в знак поражения поднесли городу в дар деревянного коня. Внутри коня укрылся отряд греков во главе с царем Итаки Одиссеем. Коня ввели в Трою. Таким образом отряд Одиссея перебил стражу и открыл ворота завоевателям.

Миф о троянском коне неоднократно использовался поэтами и писателями в их произведениях, например, древнегреческим поэтом Гомером в "Илиаде".

На предшествующем заседании Замоскворецкого суда Москвы прокурор огласил расшифровку беседы Сечина и Улюкаева в момент передачи денег. Из нее следует, что Сечин передал Улюкаеву сумку с деньгами и корзину с вином, колбасой и цветами.

Смотрите также

Сечин: в деле Улюкаева не о чем говорить, было преступление

Улюкаев при задержании сообщил, что в сумке с $2 млн находится вино от его друга

При передаче денег Улюкаеву Сечин извинился, что "затянули с исполнением поручения"

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело Алексея Улюкаева
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Какие книги покупать на Московской международной книжной ярмарке
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Фото
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
2
Машина влетела в остановку в Краснодаре после ДТП
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Улюкаев посоветовал "бояться данайцев, приносящих колбайцев"
2
Во время выступления Порошенко депутаты Рады подняли плакаты против репрессий и коррупции
3
Порошенко: на Украине растет спрос на коммунистическую идеологию
4
Вспышка на Солнце привела к ухудшению связи в Европе и Америке
5
Порошенко признал, что возвращение Крыма Украине сейчас нереально
6
СМИ: двое военных погибли в результате удара Израиля по территории Сирии
7
При передаче денег Улюкаеву Сечин извинился, что "затянули с исполнением поручения"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама