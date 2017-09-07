Улюкаев посоветовал "бояться данайцев, приносящих колбайцев"

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев сообщил журналистам, что видит аналогию в своих взаимоотношениях с главой "Роснефти" Игорем Сечиным и захватом древней Трои царя Приама греками во главе с Агамемноном.
"Бойтесь данайцев, приносящих колбайцев", - сказал Улюкаев, перефразировав строфу из сочинения древнеримского поэта Вергилия "Энеида" и адаптировав ее к обстоятельствам передачи ему Сечиным $2 млн с корзинкой с колбасой.
Согласно поэме, древнегреческие войска, именовавшиеся также данайцами, после девяти лет осады Трои заявили о своем отступлении и в знак поражения поднесли городу в дар деревянного коня. Внутри коня укрылся отряд греков во главе с царем Итаки Одиссеем. Коня ввели в Трою. Таким образом отряд Одиссея перебил стражу и открыл ворота завоевателям.
Миф о троянском коне неоднократно использовался поэтами и писателями в их произведениях, например, древнегреческим поэтом Гомером в "Илиаде".
На предшествующем заседании Замоскворецкого суда Москвы прокурор огласил расшифровку беседы Сечина и Улюкаева в момент передачи денег. Из нее следует, что Сечин передал Улюкаеву сумку с деньгами и корзину с вином, колбасой и цветами.