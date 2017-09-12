Паспорт проекта оздоровления Волги разработают в Нижегородской области к ноябрю 2017 года

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 сентября. /ТАСС/. Разработка паспорта регионального проекта по оздоровлению Волги в Нижегородской области завершится к ноябрю 2017 года. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе правительства региона.

"Паспорт регионального проекта по оздоровлению Волги будет разработан в Нижегородской области к ноябрю 2017 года <...> Главный фактор, негативно влияющий на состояние Волги, - сброс неочищенных сточных вод, основные мероприятия направлены на сокращение сброса. Паспорт указанного проекта согласован Минэкологии Нижегородской области совместно с региональным Министерством энергетики и ЖКХ. Письмо о согласовании проекта паспорта направлено в Минприроды России'', - цитируют в пресс-службе министра экологии региона Арсения Дряхлова.

Министр отметил, что работа над проектом ведется совместно с органами местного самоуправления и с привлечением общественных организаций, сообщает пресс-служба.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании 8 августа в Волгограде, посвященном сохранению, предотвращению загрязнения и рациональному использованию Волги, сообщил, что объем федеральной программы по очистке Волги до 2025 года составит 257 млрд рублей.

Позже он поручил Минприроды, Росприроднадзору, Роспотребнадзору и другим ведомствам проработать вопросы обеспечения экологической охраны бассейна реки, в частности, сохранения биоресурсов и рекреационных зон.