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Специалисты Роспотребнадзора отправляются с проверкой в Турцию из-за вируса Коксаки

Общество
12 сентября, 11:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

Раньше турецкая сторона не могла принять российских специалистов в связи с религиозным праздником Курбан-байрам, отметила глава ведомства Анна Попова

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора, среди которых эпидемиологи, специалисты по коммунальной гигиене, инфекционисты, во вторник выезжают в Турецкую Республику с официальным визитом по ситуации с распространением энтеровирусной инфекции на побережье Анталии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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"В ходе визита специалистами ведомства будут проверены отели, на которые приходится больше всего обращений пострадавших от энтеровирусной инфекции, проинспектирована организация противоэпидемических мероприятий, включая обеззараживание воды бассейнов, к посещению запланированы инфекционные стационары", - говорится в сообщении. По результатам будут подготовлены рекомендации по организации мероприятий для снижения угрозы безопасности здоровью отдыхающих, в том числе на следующий туристический сезон.

Ранее глава ведомства Анна Попова сообщила, что поездка готовилась давно, однако турецкая сторона не могла принять российских специалистов в связи с религиозным праздником Курбан-байрам.

С 8 августа на "горячую линию" Роспотребнадзора поступила информация о более чем 980 пострадавших от энтеровирусной инфекции в период отдыха в Турции, среди которых 77% дети. 11 августа ведомство признало условия на юге Турции небезопасными для российских туристов. В Ростуризме поддержали это решение и напомнили, что граждане, купившие туры на юг Турции, могут в досудебном порядке потребовать расторжения договора и компенсации расходов в связи с опасностью вирусной инфекции.

Ранее в СМИ появилась информация о распространении среди отдыхающих на турецких курортах энтеровирусной инфекции - вируса Коксаки, из-за чего многие туристы были вынуждены прервать отдых. Вирус Коксаки относится к энтеровирусным инфекциям, которые хорошо переносят низкие температуры, сохраняются в воде. Источником инфекции является только человек - больной или здоровый носитель. Вирус в основном заражает маленьких детей при попадании с водой, пищей, через грязные игрушки, руки.

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Персоны
Попова, Анна Юрьевна
Страны
Турция Россия
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