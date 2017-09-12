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Горбачев призвал избавляться от сталинизма

Общество
12 сентября, 14:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

При этом экс-президент СССР признался, что в молодости был сталинистом

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Экс-президент СССР Михаил Горбачев считает, что России необходимо избавляться от сталинизма.

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"Я хотел бы тех поддержать, кто считает правильным, что надо избавляться от сталинизма", - сказал он на встрече с журналистами в связи с предстоящим выходом в свет его новой книги "Остаюсь оптимистом".

Политик признался, что в молодости был сталинистом. Про свой отказ от этой идеологии он вспоминает так: "Это был процесс".

В книге Горбачев рассказывает, что оба его деда были репрессированы, и описывает пытки, которым подвергся один из них.

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Персоны
Горбачев, Михаил Сергеевич
Страны
Россия
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