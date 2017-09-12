Горбачев призвал избавляться от сталинизма

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Экс-президент СССР Михаил Горбачев считает, что России необходимо избавляться от сталинизма.

"Я хотел бы тех поддержать, кто считает правильным, что надо избавляться от сталинизма", - сказал он на встрече с журналистами в связи с предстоящим выходом в свет его новой книги "Остаюсь оптимистом".

Политик признался, что в молодости был сталинистом. Про свой отказ от этой идеологии он вспоминает так: "Это был процесс".

В книге Горбачев рассказывает, что оба его деда были репрессированы, и описывает пытки, которым подвергся один из них.