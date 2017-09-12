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Фонд Ахмата Кадырова перечислил $14 млн на восстановление главной мечети Алеппо

Общество
12 сентября, 20:28 UTC+3 АЛЕППО /Сирия/ 12, сентября. /ТАСС

Как сообщил муфтий города Махмуд Акем, Рамзан Кадыров пообещал полностью восстановить мечеть, построенную в 715 году, даже если на это потребуется еще больше средств

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АЛЕППО /Сирия/, 12 сентября. /ТАСС/. Фонд Ахмата Кадырова перечислил $14 млн на восстановление главной мечети сирийского города Алеппо, разрушенной террористами в апреле 2013 года. Об этом во вторник журналистам сообщил муфтий города Махмуд Акем.

"Это все дело рук боевиков и террористов, другими словами их назвать нельзя, потому что они стремятся нанести максимальный урон тому, что создал своими руками человек, и нанести урон человечности как таковой", - сказал Акем, показывая журналистам разрушенную мечеть.

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По его словам, средства для восстановления мечети предложил глава Чечни Рамзан Кадыров. "Этот человек преподнес такой подарок нашему государству, наше правительство не отказалось, приняло этот дар... Рамзан Кадыров протянул нам руку помощи, он решил нам помочь в этот сложный для нас час, он точно так же борется с терроризмом и осуждает проявления экстремизма во всех его формах. Мы с ним мыслим абсолютно одинаково, и я вижу, как он относится к сирийскому народу", - рассказал муфтий.

Планируется, что реставрация продлится около двух лет. "$14 млн - это сумма, которая требуется на восстановление. Фонд Ахмата Кадарова пообещал эту сумму выделить, и уже эта сумма переведена", - сообщил Акем, добавив, что Кадыров пообещал полностью восстановить эту мечеть, даже если на это потребуется еще больше средств.

В тоже время муфтий отметил, что никакие другие фонды или организации, в том числе ЮНЕСКО, свою помощь в восстановлении мечети пока не предлагали.

Великая мечеть в городе Алеппо или мечеть Омейядов была построена в 715 году. По легенде, именно здесь расположена могила отца Иоанна Крестителя - Захария. Мечеть является крупнейшей и старейшей в Алеппо и включена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Единственный минарет мечети был полностью разрушен боевиками в апреле 2013 года.

Восстановление Алеппо

В свою очередь вице-губернатор провинции Алеппо Хамид Кино рассказал, что для восстановления населенных пунктов провинции и самого города создан местный комитет по восстановлению Алеппо, который подчиняется центральному комитету в Дамаске.

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"Для правительства восстановление мирной жизни - это приоритет", - сказал вице-губернатор.

По его словам, особое внимание уделяется строительству и ремонту социальных институтов и инфраструктуры. "Это здравоохранение, образовательные учреждения, дороги и мосты. Мы занимаемся этим во всей восточной части провинции Алеппо, которая была освобождена от боевиков", - рассказал Кино.

По его словам, в восстановлении разрушенного города сирийцам сейчас помогает только Россия.

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Кризис в Сирии Освобождение Алеппо
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