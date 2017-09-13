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Избирком Подмосковья предложил создать 11 центров для обучения членов комиссий

Общество
13 сентября, 13:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС

Создание центров зависит от поддержки со стороны правительства Московской области

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Московской области предложила создать 11 центров для беспрерывного обучения сотрудников нижестоящих комиссий. Это позволит улучшить квалификацию избирательных комитетов в регионе, сообщила журналистам в среду председатель избиркома Ирина Коновалова.

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"Мы продолжим обучать членов участковых избирательных комиссий. Мы создали 11 обучающих центров и обратились к правительству Московской области, чтобы эти люди работали на штатной основе", - сказала она. Центры будут созданы, если эту инициативу поддержат в правительстве Подмосковья, пояснили в пресс-службе избиркома.

Обучение в центрах будет проходить непрерывно независимо от того, будет ли в этот момент проходить какая-либо избирательная кампания. "Это будет их основной работой - обучать нижестоящие комиссии: территориальные, муниципальные, участковые избирательные комиссии", - пояснила Коновалова задачу педагогов центра.

В понедельник уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова отметила недостаточный уровень компетентности сотрудников на некоторых избирательных участках в Подмосковье как один из недостатков процедуры голосований, прошедших 10 сентября.

В воскресенье, 10 сентября в Московской области прошло более 80 избирательных кампаний, работали 1006 участковых избирательных комиссий, общая явка составила 21,25%. Всего в регионе зарегистрировано 1,558 млн избирателей, из них досрочно проголосовали 0,55% (почти 8,4 тыс. человек). В единый день голосования в области были разыграны 540 мандатов в представительные органы муниципалитетов, выбирали глав поселений в 21 муниципалитете, а также депутата в Московскую областную думу от одномандатного округа Электросталь. Кандидаты от "Единой России" получили большинство мандатов (368), заняли 18 постов глав поселений и победили в Электростали.

Избирком области не зафиксировал нарушений избирательного процесса 10 сентября, влияющих на результат голосования.

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