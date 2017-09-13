Ректор МГУ призвал китайские вузы присоединиться к рейтингу "Три миссии университета"

ШЭНЬЧЖЭНЬ /Китай/, 13 сентября. /ТАСС/. Ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий пригласил китайские университеты к участию в готовящемся российском рейтинге "Три миссии университета". С таким призывом он выступил в среду на съезде Ассоциации классических университетов РФ и КНР в городе Шэньчжэнь.

"Летом этого года национальный рейтинг высших учебных заведений России "Три миссии университета" был запущен. Мы получили пробные данные по российским университетам, более 100 российских университетов участвовало в рейтинге. Через несколько недель, через два месяца, наверное, мы опубликуем и международную версию этого рейтинга. Уже заявили о своем участии несколько десятков, может сотни зарубежных университетов наряду с российскими", - сообщил он.

"Я призываю, конечно, как и прежде, китайские университеты поддержать этот рейтинг", - заявил Садовничий, заверив китайских коллег в объективности рейтинга.

По его словам, международные рейтинги служат показателем репутации университета в глобальной конкурентной борьбе за ценнейший в мире ресурс - квалифицированные кадры. "Самая большая проблема существующих рейтингов в том, как объективно измерить качество образования. В мире существует много рейтингов, но часто они построены на измерении только какого-то одного или нескольких показателей", - подчеркнул Садовничий, указав на то, что в настоящее время стала очевидна "необходимость создания прозрачной понятной системы ранжирования, в которой большое внимание должно уделяться оценке качества образования".

Московский международный рейтинг вузов - это глобальный академический рейтинг, который оценивает исполнение трех ключевых функций университетов: образовательную, научную и общественную. Создание рейтинга было инициировано Российским союзом ректоров, который возглавляет Садовничий, в соответствии с поручением президента России Владимира Путина. Это первый проект международного рейтинга со штаб- квартирой в России.