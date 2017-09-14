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Краснодарские рукодельницы создают лоскутную картину Пальмиры для президента Сирии

Общество
14 сентября, 14:35 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 14, сентября. /ТАСС

Размер полотна 0,7 м на 1 м, сейчас работа над ним практически завершена

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КРАСНОДАР, 14 сентября. /ТАСС/. Рукодельницы из Краснодара завершают картину, которую хотят передать в подарок президенту Сирии Башару Асаду. Мастерицы собирают из лоскутков изображение довоенной Пальмиры, сообщила в четверг ТАСС организатор фестиваля лоскутного шитья "Жаркая пора" Елена Соловецкая.

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"В июне мы договорились с благотворительным фондом "Достоинство" о том, что присоединимся к акции по сбору гуманитарной помощи для Сирии. И вместе с этим с июня мы начали собирать подарок для президента Сирии Башара Асада. Ее делают мастера студии "Южная палитра," - рассказала собеседница.

Размер полотна 0,7 м на 1 м, сейчас работа над ним практически завершена. "Применяются аппликация, лоскутная стежка и другие техники. На картине будет изображена Пальмира - такая, какой она была до войны. Пока мы картину никому не показываем - у мастеров лоскутного шитья это очень плохая примета", - отметила Соловецкая.

Она добавила, что основная часть посылки, которую краснодарские мастерицы собирают вместе с фондом "Достоинство", будет отправлена после фестиваля "Жаркая пора". Он пройдет в Краснодаре 15-17 сентября. Для участия в нем заявлено 250 работ от мастеров из Словении, Италии, Франции, Германии, Туркмении, Узбекистана, США и нескольких регионов РФ.

В помощь сирийским детям будут перечислены средства от продажи работ мастеров на фестивальной ярмарке.

Президент фонда "Достоинство" Эдуард Вартанов рассказал ТАСС, что организация имеет опыт помощи детям в зоне военных конфликтов, а с 2016 года сотрудничает с посольством Сирии. Недавно к руководству фонда обратился коллекционер из Геленджика, который готов передать собрание работ современных российских художников в музей Дамаска. К этой коллекции будут присоединены и работы участников фестиваля лоскутного шитья.

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