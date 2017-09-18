Бречалов решил выучить удмуртский язык

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ТАСС, 18 сентября. Александр Бречалов, в понедельник официально вступивший в должность главы Удмуртии, после церемонии инаугурации рассказал журналистам, что учит удмуртский язык. Как сообщалось ранее, слова присяги Бречалов произнес на двух государственных языках республики - русском и удмуртском.
"Я учу удмуртский язык. В нем, как в любом другом, есть масса диалектов, наречий и так далее, но я искренне учу его и уже приступаю понемногу к чтению стихов", - сказал глава республики.
По мнению Бречалова, когда живешь в национальной республике, язык учится постоянно. "Вопрос, конечно, не в том, что ты должен думать на этом языке, но мне это искренне интересно, удмуртский - интересный язык", - отметил Бречалов.
Как напомнил глава региона, в Москве на постоянной основе работают курсы удмуртского языка, открывшиеся в этом году в постпредстве Удмуртии. По словам Бречалова, они пользуются большой популярностью.
"У меня были сомнения, будет ли запрос на эти курсы. Запрос есть, и большой, в Москве живет и работает много наших земляков", - сказал Бречалов.