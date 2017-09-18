Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.09:
$ 57.62
€ 68.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бречалов решил выучить удмуртский язык

Общество
18 сентября, 16:49 UTC+3 ТАСС

Глава региона напомнил о работе в Москве курсов удмуртского языка, открывшихся в постпредстве республики

Поделиться
Материал из 1 страницы
Избранный глава Удмуртской Республики Александр Бречалов

Избранный глава Удмуртской Республики Александр Бречалов

© Алена Селезнева/ТАСС

ТАСС, 18 сентября. Александр Бречалов, в понедельник официально вступивший в должность главы Удмуртии, после церемонии инаугурации рассказал журналистам, что учит удмуртский язык. Как сообщалось ранее, слова присяги Бречалов произнес на двух государственных языках республики - русском и удмуртском.

Смотрите также
Глава Удмуртии Александр Бречалов

Биография главы Удмуртской Республики Александра Бречалова

"Я учу удмуртский язык. В нем, как в любом другом, есть масса диалектов, наречий и так далее, но я искренне учу его и уже приступаю понемногу к чтению стихов", - сказал глава республики.

По мнению Бречалова, когда живешь в национальной республике, язык учится постоянно. "Вопрос, конечно, не в том, что ты должен думать на этом языке, но мне это искренне интересно, удмуртский - интересный язык", - отметил Бречалов.

Как напомнил глава региона, в Москве на постоянной основе работают курсы удмуртского языка, открывшиеся в этом году в постпредстве Удмуртии. По словам Бречалова, они пользуются большой популярностью.

"У меня были сомнения, будет ли запрос на эти курсы. Запрос есть, и большой, в Москве живет и работает много наших земляков", - сказал Бречалов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Бречалов, Александр Владимирович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Космические пророчества Циолковского
Фото
8
В Грозном открыли цветочный парк в День чеченской женщины
10
Осенний велопарад в Москве собрал 20 тыс. участников
4
Три уральца приковали себя наручниками возле свалки, протестуя против складирования ТБО
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Хейли: декларацию о реформе ООН подписали 128 стран
2
Ракета комплекса "Искандер-М" запущена на максимальную дальность на учениях "Запад-2017"
3
Пенсии с 1 января 2018 года будут проиндексированы на 3,7%
4
Россияне в 2018 году получат 28 дней отдыха за счет праздников
5
В Одессе двое активистов "антимайдана" арестованы по новому обвинению
6
Делегация России на сессии ООН: комиссия по Сирии намеренно вводит мир в заблуждение
7
Хакеры атаковали программу CCleaner
Темы дня
Новости партнеров
Реклама