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Глава комитета ГД считает чрезмерной инициативу об ответственности за отказ от прививок

Общество
18 сентября, 17:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

Депутат Дмитрий Морозов отметил, что предложение Минздрава, вероятно, не имеет "финансового расчета"

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по охране здоровья, координатор партпроекта "Единой России" "Здоровье - детям" Дмитрий Морозов считает чрезмерной инициативу Минздрава РФ по усилению ответственности родителей за отказ от вакцинации детей.

"Инициатива Минздрава может стать чрезмерной, кроме того, она, скорее всего, не имеет финансового расчета", - цитирует парламентария пресс-служба "Единой России" в релизе, поступившем в понедельник в ТАСС.

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По мнению депутата, ответственность людей за собственное здоровье в достаточной мере прописана на законодательном уровне. "Однако соблюдение прививочного календаря, выполнение профилактических мер, своевременная диспансеризация - это, прежде всего, обязанность самих людей, которые зачастую уделяют недостаточное внимание собственному здоровью", - убежден он.

При этом, полагает Морозов, "нет никаких сомнений" в необходимости "двигаться на пути к ответственному отношению пациента, взрослого и тем более ребенка, к своему здоровью". "Нужно обеспечить безопасную вакцинацию ослабленных аллергическими реакциями и больных детей, чтобы избежать редких и нежелательных реакции", - считает он.

Глава профильного думского комитета уверен в целесообразности усиления прежде всего просветительской работы. "У врача всегда была такая нагрузка. Общество всегда должно быть готово к эпидемиям, поэтому медработникам необходимо вести просветительскую деятельность", - отметил он, приведя в качестве примера такой работы рассказы "о тех проблемах, с которыми могут столкнуться непривитые люди".

Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что ведомство рассматривает возможность материального воздействия на родителей, отказавшихся от вакцинации детей, в случае наступления негативных последствий.

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