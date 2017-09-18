Глава комитета ГД считает чрезмерной инициативу об ответственности за отказ от прививок

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по охране здоровья, координатор партпроекта "Единой России" "Здоровье - детям" Дмитрий Морозов считает чрезмерной инициативу Минздрава РФ по усилению ответственности родителей за отказ от вакцинации детей.

"Инициатива Минздрава может стать чрезмерной, кроме того, она, скорее всего, не имеет финансового расчета", - цитирует парламентария пресс-служба "Единой России" в релизе, поступившем в понедельник в ТАСС.

По мнению депутата, ответственность людей за собственное здоровье в достаточной мере прописана на законодательном уровне. "Однако соблюдение прививочного календаря, выполнение профилактических мер, своевременная диспансеризация - это, прежде всего, обязанность самих людей, которые зачастую уделяют недостаточное внимание собственному здоровью", - убежден он.

При этом, полагает Морозов, "нет никаких сомнений" в необходимости "двигаться на пути к ответственному отношению пациента, взрослого и тем более ребенка, к своему здоровью". "Нужно обеспечить безопасную вакцинацию ослабленных аллергическими реакциями и больных детей, чтобы избежать редких и нежелательных реакции", - считает он.

Глава профильного думского комитета уверен в целесообразности усиления прежде всего просветительской работы. "У врача всегда была такая нагрузка. Общество всегда должно быть готово к эпидемиям, поэтому медработникам необходимо вести просветительскую деятельность", - отметил он, приведя в качестве примера такой работы рассказы "о тех проблемах, с которыми могут столкнуться непривитые люди".

Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что ведомство рассматривает возможность материального воздействия на родителей, отказавшихся от вакцинации детей, в случае наступления негативных последствий.