Единороссы требуют от "Южуралзолота" рассчитаться по зарплате с шахтерами в Забайкалье

ЧИТА, 20 сентября. /ТАСС/. Фракция "Единой России" в Законодательном собрании Забайкальского края в среду приняла обращение к президенту группы компаний "Южуралзолото" Константину Струкову с требованием ликвидировать задолженность перед бывшими работниками Дарасунского рудника, которые с понедельника продолжают голодовку. Об этом журналистам сообщил руководитель фракции Сергей Михайлов.

Около 20 бывших работников Дарасунского рудника 18 сентября объявили голодовку из-за задержки зарплаты. Затем к акции стали присоединяться новые участники, и, по данным на утро среды, в голодовке участвуют около 50 человек. Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова назвала ситуацию "произволом со стороны руководства рудника", а саму голодовку - "актом отчаяния".

"Фракция приняла обращение к господину Струкову с требованием ликвидации задолженности. Мы также приняли второе - к фракции "Единой России" в Законодательном собрании Челябинской области, членом которой является Струков, о том, чтобы этот вопрос был обсужден там. Нам необходимо сподвигнуть руководителя "Южуралзолота" соблюдать требования трудового законодательства", - сказал Михайлов.

Он отметил, что в среду этот вопрос будет обсуждаться и на пленарном заседании Заксобрания Забайкальского края, депутаты которого призовут правоохранительные органы провести более тщательную проверку предприятия. Обсудят ситуацию и на политсовете регионального отделения "Единой России". "Мы считаем происходящее недопустимым", - подчеркнул Михайлов.

В свою очередь, лидер фракции КПРФ в Заксобрании Николай Мерзликин заявил, что происходящее на Дарасунском руднике - это результат "отсутствия системного подхода руководства края в работе по таким острым вопросам". Отвечая на вопрос ТАСС, Мерзликин отметил, что "ситуация на предприятии была пущена на самотек", что привело к накоплению более 30 млн рублей задолженности.