Минздрав: российскую вакцину от полиомиелита зарегистрируют к концу 2018 года

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ планирует к концу 2018 года зарегистрировать отечественную инактивированную вакцину от полиомиелита, сообщил в четверг журналистам замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой.
"Сейчас проводится очень большая работа по локализации, а впоследствии и производству вакцины. <...> К концу 2018 года будет зарегистрирована отечественная вакцина, которую разрабатывает институт имени Чумакова", - сказал он.
Краевой отметил, что сейчас во всем мире наблюдается дефицит инактивированной вакцины.
Первые три прививки от полиомиелита в рамках национального календаря профилактических прививок делают детям инактивированной вакциной. Это необходимо для формирования начального иммунитета, чтобы потом можно было провести ревакцинацию живой вакциной.