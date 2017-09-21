Минздрав: российскую вакцину от полиомиелита зарегистрируют к концу 2018 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ планирует к концу 2018 года зарегистрировать отечественную инактивированную вакцину от полиомиелита, сообщил в четверг журналистам замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой.

"Сейчас проводится очень большая работа по локализации, а впоследствии и производству вакцины. <...> К концу 2018 года будет зарегистрирована отечественная вакцина, которую разрабатывает институт имени Чумакова", - сказал он.

Краевой отметил, что сейчас во всем мире наблюдается дефицит инактивированной вакцины.

Первые три прививки от полиомиелита в рамках национального календаря профилактических прививок делают детям инактивированной вакциной. Это необходимо для формирования начального иммунитета, чтобы потом можно было провести ревакцинацию живой вакциной.