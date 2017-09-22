РВИО: ошибка на памятнике Калашникову будет устранена к понедельнику

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Специалисты мастерской Салавата Щербакова устранят ошибку на плите в подножии памятника конструктору Калашникову к понедельнику. Об этом заявили ТАСС в пятницу в Российском военно-историческом обществе (РВИО).

"Исходя из технологического процесса, никакого демонтажа не потребуется. Чертеж на плите был выполнен в технике глубокой гравировки на бронзе. Поэтому сначала специалисты зашлифуют чертеж, а после этого нанесут корректное изображение. Работы будут закончены к началу следующей недели", - сказала руководитель департамента по информационной политике РВИО Надежда Усманова.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на одной из плит постамента памятника работы скульптора Салавата Щербакова изображен чертеж не легендарного АК-47, а немецкой винтовки StG 44 конструктора Хуго Шмайссера.

"Сегодня мы проверили информацию по поводу недостоверности в изображении чертежа. Она подтвердилась. Щербаков признал свою ошибку. А РВИО настояло на том, чтобы он поменял чертеж", - сказал специалист РВИО.

Памятник Михаилу Калашникову был установлен в Москве к Дню оружейника, 19 сентября, на пересечении улиц Садовая-Каретная и Долгоруковская по инициативе РВИО при поддержке Мосгордумы и корпорации "Ростех". Общая высота монумента - почти восеь метров. В руках у конструктора автомат АК-47, а по сторонам постамента изображены модели оружия, созданные под руководством Калашникова, чертежи и инструменты, символизирующие его работу оружейника.