Калининградцы после унесшего семь жизней ДТП просят вернуть электрички на востоке области

КАЛИНИНГРАД, 25 сентября. /ТАСС/. Жители Калининградской области после аварии с участием пассажирского микроавтобуса, унесшей в минувшую пятницу жизни семи человек, организовали сбор подписей под обращением к главе региона с просьбой возобновить пригородное железнодорожное сообщение до Гусева и Нестерова - городов на востоке области. За сутки после сообщения в интернете инициативной группы подписи под обращением поставили почти 800 человек из необходимых одной тысячи.

"Мы, жители восточной части Калининградской области, просим вернуть железнодорожное сообщение с областным центром, обезопасить наших детей, матерей, отцов, сестер, братьев от нерадивых водителей на автодороге!" - говорится в обращении.

Отмечается, что "с каждым днем на дорогах области все больше автомобилей", при этом "состояние федеральной трассы оставляет, мягко говоря, желать лучшего".

Возобновление железнодорожного сообщения между областным центром и такими городами как Гусев и Нестеров не только уменьшит автомобильный поток на трассе, но и может решить проблему нелегальных перевозок, убеждены организаторы акции.

В управлении Калининградской железной дороги корреспонденту ТАСС пояснили, что дорога и Калининградская пригородная пассажирская компания располагают необходимыми техническими и технологическим возможностями для организации этих маршрутов.

"Железная дорога готова предоставить подвижной состав - рельсовый автобус, продлить до Гусева действующий маршрут Калининград - Черняховск. Сделаем это оперативно, как только маршрут будет в госзаказе областного правительства", - сказал начальник пресс-службы КЖД Александр Першин, напомнив, что дотируемый маршрут был отменен лет семь назад из-за низкого пассажиропотока.

Пассажирский микроавтобус, курсировавший между Калининградом и Гусевым, и внедорожник Mercedes столкнулись в минувшую пятницу, 22 сентября, около 20:30 мск на федеральной автотрассе А-229 Калининград - Черняховск - Нестеров. В результате ДТП погибли семь человек, включая водителя микроавтобуса, девять человек госпитализированы.

В отношении предполагаемого виновника аварии - водителя внедорожника - возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц" УК РФ.

Следственным управлением также возбуждено уголовное дело по статье по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"), а прокуратура области проводит проверку информации о том, что водитель микроавтобуса занимался частным извозом, не имея лицензии на пассажирские перевозки.