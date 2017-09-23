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СК возбудил дело о ненадлежащем оказании услуг по факту ДТП под Калининградом

Происшествия
23 сентября, 16:39 UTC+3

При столкновении пассажирского микроавтобуса и внедорожника погибли семь человек

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МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг, повлекшего гибель семи человек в результате ДТП в Калининградской области. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"По факту оказания услуг ненадлежащего качества, повлекшего по неосторожности смерть семи человек в результате ДТП, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - сообщила она.

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Ранее МВД возбудило уголовное дело по факту ДТП по ч. 5 ст. 264 УК РФ - "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц". Петренко добавила, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил инициировать вопрос о передаче в производство Следственного управления ведомства по Калининградской области материалов уголовного дела, возбужденного органами МВД.

По данным следствия, вечером 22 сентября водитель пассажирского микроавтобуса "Мерседес Спринтер" бесплатно перевозил не менее 15 пассажиров по автодороге "Калининград - Черняховск - Нестеров". 

Следствием установлено, что пассажиры располагались в креслах, по большей части не оборудованных ремнями безопасности, необходимых для данной категории транспортных средств. Около 19:25 вблизи поселка Солдатово Гвардейского района Калининградской области микроавтобус столкнулся с Mercedes, двигавшимся во встречном направлении.

В результате аварии шестеро пассажиров микроавтобуса и 48-летний водитель погибли, еще девять человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Несовершеннолетних среди травмированных и погибших нет.

Следователями произведен дополнительный осмотр транспортного средства, перевозившего пассажиров, назначена автотехническая судебная экспертиза, в ближайшее время запланировано проведение следственных действий с потерпевшими с учетом состояния их здоровья, добавила Петренко.

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