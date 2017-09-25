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Вылет самолета авиакомпании "ВИМ-Авиа" из Петербурга в Турцию задержан на 12 часов

Общество
25 сентября, 15:15 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 25, сентября. /ТАСС

Сообщается, что задержка связана с неприбытием воздушного судна

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Вылет самолета авиакомпании "ВИМ-Авиа" из Петербурга в аэропорт Даламан в Турции задержан на 12 часов, следует из данных онлайн табло аэропорта Пулково.

Как следует из данных табло, рейс № 9317 из Пулково в Даламан должен был вылететь в понедельник в 06:20 мск, однако вылет состоится только в 18:15 мск. Задержка связана с неприбытием борта, сообщили ТАСС в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы". Комментарием авиакомпании о причинах задержки рейса ТАСС пока не располагает.

В пресс-службе аэропорта добавили, что других серьезных задержек в вылетах бортов на данный момент нет.

Ситуация с задержками

Ранее сообщалось, что Федеральное агентство по воздушному транспорту (Росавиация) инициировало внеплановую проверку авиакомпании "ВИМ-Авиа", задержавшей на днях десятки рейсов.

Смотрите также

Российская авиакомпания "ВИМ-Авиа". Досье

Росавиация сообщала, что длительные задержки рейсов "ВИМ-Авиа" связаны с задолженностью компании перед топливно-заправочными организациями. В самой авиакомпании сообщили, что временные трудности с расписанием вызваны традиционным сезонным спадом, что привело к спорам хозяйствующих субъектов и задержкам ряда рейсов.

Ситуация с задержками рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" находится под контролем Минтранспорта РФ, заявлял ранее министр Максим Соколов. В министерстве также сообщили, что будет проведена оценка потенциальных финансовых рисков авиакомпании по перевозке пассажиров до конца текущего года.

Это уже вторая волна крупных задержек авиакомпании. В конце мая 2017 года перевозчик начал массово задерживать рейсы из разных аэропортов, и тогда компания объясняла это поздним прибытием воздушных судов. Для стабилизации ситуации авиакомпания частично сократила чартерную программу на летний период, отменив 13 направлений. Решить проблему с задержками авиакомпании тогда помогли другие перевозчики.

О компании

Согласно данным официального сайта, авиакомпания "ВИМ-Авиа" создана в октябре 2002 года. Ее создал генеральный директор фирмы "Аэрофрахт" Виктор Иванович Меркулов, из инициалов которого и составлена аббревиатура "ВИМ".

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Ситуация вокруг "ВИМ-Авиа"
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Россия
Персоны
Соколов, Максим Юрьевич
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