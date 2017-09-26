Росархив планирует наделить регионы полномочиями по хранению архивных документов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Федеральное архивное агентство (Росархив) планирует наделить субъекты федерации полномочиями по хранению, комплектованию и использованию архивных документов деятельности территориальных, федеральных органов власти. Соответствующий законопроект находится в стадии проработки, сообщил в пятницу на совещании в Екатеринбурге заместитель руководителя Росархива Андрей Юрасов.

"Мы продолжаем работу над продвижением законопроекта, предусматривающего наделение субъектов РФ полномочиями по хранению, комплектованию и использованию архивных документов, образовавшихся от деятельности территориальных органов, федеральных органов госвласти, расположенных на территории... Мы предлагаем выделить субвенции из федерального бюджета регионам. Также мы предусматриваем возможность делегирования части полученных субъектами РФ полномочий [по работе с архивными документами] органам местного самоуправления", - сказал Юрасов.

Он уточнил, что Росархив совместно с Нотариальной палатой РФ и Минюстом РФ также работают над тем, чтобы нотариальные документы вошли в состав архивного фонда страны. По его словам, после ликвидации государственных нотариальных контор "сложилась неоднозначная ситуация с хранением таких документов".

"Сейчас нотариальные документы не входят в состав архивного фонда РФ, их хранение организовано в нотариальных архивах, образующихся в структурных подразделениях нотариальных палат субъектов РФ... Мы предлагаем, чтобы нотариальные документы... органов внутреннего самоуправления, а также консульских служб, учреждений РФ за границей, хранились на особых условиях в муниципальных государственных архивах", - добавил Юрасов.

Также Росархив предлагает увеличить сроки временного хранения научной документации с 15 до 20 лет.

"В соответствии с Гражданским Кодексом РФ, срок действия исключительных прав на изобретение составляет 20 лет с даты подачи на выдачу патента, при этом патенты изобретения охраняют не только результаты не только соответствующих проектов конструкций технологических, но и прикладных научно-исследовательских работ. Поэтому срок временного хранения научных документов должен составлять не 15, а 20 лет", - сказал Юрасов.

Жилье, музеи, библиотеки

Росархив также предложил сократить сроки временного хранения хозяйственных книг и документов, касающихся приватизации жилого фонда. "Реорганизации и частые смены кадров в администрациях в муниципалитетах осложняет сохранность данных документов, поэтому нужно сократить сроки хранения данных документов", - сказал Юрасов.

По его словам, сейчас в стадии НИОКР (научно-исследовательской и опытно-конструкторской разработки) также находится законопроект по пересмотру нормативно- правовых актов, ранее утвержденных Минкультуры РФ и актуализации ряда нормативно-правовых актов, принятых Росархивом на начало 2004 года.

Речь идет, прежде всего, о подготовке в новой редакции правил организации комплектования и учета использования документов архивного фонда РФ и других архивов в музеях, библиотеках, Российской академии наук. Росархив также планирует установить новые правила в части комплектования учета использования электронных документов.