Экипажи самолетов получат приспособления для сдерживания авиадебоширов

Самые памятные победы российских клубов над английскимиСпорт 26 сентября, 15:43
Самарский филиал ПГК в январе-августе 2017 года удвоил объем погрузки нефтепродуктовТранспорт 26 сентября, 15:38
Моуринью: "Манчестер Юнайтед" придется терпеть в матче с ЦСКАСпорт 26 сентября, 15:31
Мозер: Столбова и Климов на турнире в Финляндии покажут свой максимум на данный моментСпорт 26 сентября, 15:25
Лео Бокерия, Юрий Григорович и Рустам Хамдамов стали лауреатами премии Юрия ЛюбимоваОбщество 26 сентября, 15:24
Судья Карасев назначен на матч 12-го тура РФПЛ "Локомотив" - "Динамо"Спорт 26 сентября, 15:20
Что сделал Валерий Шанцев на посту нижегородского губернатораПолитика 26 сентября, 15:10
Выставка художников с аутизмом открылась в московском музее-заповеднике ЦарицыноСоциальная ответственность 26 сентября, 15:04
ФК "Арарат" объявил об уходе полузащитника ИзмайловаСпорт 26 сентября, 14:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Федеральные авиационные правила (ФАП) будут дополнены изменениями, в соответствии с которыми экипажи самолетов получат приспособления для сдерживания дебоширов. Об этом сообщил во вторник ТАСС председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.
"Поправок в Воздушный кодекс РФ по этому вопросу не будет, это будут [изменения в] ФАП. Экипаж [самолета] будет иметь новые приспособления [для] сдерживания авиадебошира, чтобы он не дебоширил", - отметил депутат.
Он не уточнил, о каких приспособлениях идет речь, но подчеркнул, что электрошокерами экипаж снабжать не будут. "Электрошокеры - это слишком", - сказал парламентарий.
Москвичев напомнил, что Госдума в июне текущего года приняла во втором чтении законопроект, в соответствии с которым авиакомпании смогут составлять черные списки пассажиров, нарушивших порядок на борту самолета. "Как только будет закон о черных списках авиапассажиров, уже дебоширов станет в десятки раз меньше", - уверен глава комитета Госдумы.