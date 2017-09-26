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Экипажи самолетов получат приспособления для сдерживания авиадебоширов

Общество
26 сентября, 15:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев не уточнил, о каких приспособлениях идет речь, но подчеркнул, что электрошокерами экипаж снабжать не будут

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Федеральные авиационные правила (ФАП) будут дополнены изменениями, в соответствии с которыми экипажи самолетов получат приспособления для сдерживания дебоширов. Об этом сообщил во вторник ТАСС председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

"Поправок в Воздушный кодекс РФ по этому вопросу не будет, это будут [изменения в] ФАП. Экипаж [самолета] будет иметь новые приспособления [для] сдерживания авиадебошира, чтобы он не дебоширил", - отметил депутат.

Он не уточнил, о каких приспособлениях идет речь, но подчеркнул, что электрошокерами экипаж снабжать не будут. "Электрошокеры - это слишком", - сказал парламентарий.

Москвичев напомнил, что Госдума в июне текущего года приняла во втором чтении законопроект, в соответствии с которым авиакомпании смогут составлять черные списки пассажиров, нарушивших порядок на борту самолета. "Как только будет закон о черных списках авиапассажиров, уже дебоширов станет в десятки раз меньше", - уверен глава комитета Госдумы.

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