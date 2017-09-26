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Глава комитета Госдумы надеется, что до блокировки Facebook в России дело не дойдет

Общество
26 сентября, 16:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

По словам Леонида Левина, единственно верный дальнейший сценарий это "выполнение администрацией соцсети требований российского законодательства"

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин надеется, что до блокировки Facebook в России дело не дойдет, и администрация социальной сети выполнит требования российского законодательства.

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Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил журналистам, что Facebook прекратит работу в России по аналогии с социальной сетью Linkedin , если не исполнит закон о персональных данных, это может произойти в 2018 году. Со своей стороны глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил, что министерство будет строго следить за исполнением Facebook закона о хранении данных в РФ.

"Я надеюсь, что до блокировки Facebook в России не дойдет, и ситуация вокруг компании будет разрешена в интересах пользователей", - сказал Левин ТАСС. По его словам, единственно верный дальнейший сценарий - это "выполнение администрацией соцсети требований российского законодательства, как это уже происходит в отношении запрещенной информации на территории РФ".

"В этом вопросе Facebook имеет позитивный опыт взаимодействия с Роскомнадзором - его необходимо распространить и на реализацию 242-го федерального закона о персональных данных", - подчеркнул глава думского комитета.

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Персоны
Левин, Леонид Леонидович Никифоров, Николай Анатольевич Жаров, Александр Александрович
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