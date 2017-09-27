Генпрокуратура РФ: надзор за экологией Арктики станет приоритетным для прокуроров

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России объявила одним из приоритетных направлений работы надзор за экологией Арктики. Как сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной, об этом говорится в письмах прокурорам регионов Арктической зоны.

"Прокурорам субъектов РФ, входящим в Арктическую зону, поручено считать прокурорский надзор за соблюдением законодательства об охране арктической природы приоритетным направлением работы", - сообщил Куренной. По его словам, проведенные проверки говорят о многочисленных нарушениях - за два года в Арктической зоне прокурорами их выявлено почти 7 тысяч, в суды подано 590 исков, административно наказаны 922 лица, по материалам прокуроров возбуждено 26 уголовных дел.

В связи с этим под особый контроль прокуроры возьмут и работу контролирующих ведомств - Росприроднадзора, Росрыболовства, Роснедр и Росгидромета.

Арктика без самовольных свалок

По оценке прокуратуры, пока Росприроднадзор не организовал должным образом экологический надзор. "Нередко проверочные мероприятия проводятся без учета состояния экологической обстановки. А размер не взысканных платежей за негативное воздействие на окружающую среду в Архангельской и Мурманской областях и Ненецком автономном округе превысил 4 млрд рублей, - сообщил Куренной. - Кроме того, Управлением Росприроднадзора по Мурманской области в ходе проверок крупных недропользователей ("Кольская горно- металлургическая компания", "Олкон", "Апатит", "Ковдорский горно-обогатительный комбинат") не давалась оценка законности эксплуатации ими объектов размещения отходов".

Многочисленные нарушения, по словам представителя Генпрокуратуры, обнаружены и в сфере контроля за размещением отходов со стороны местных властей, что приводит к накоплению самовольных свалок. "Только в Мурманской области в связи с непринятием органами местного самоуправления своевременных мер для уборки свалок органами прокуратуры предъявлено в суды 37 заявлений, которые рассмотрены и удовлетворены. В Ямало-Ненецком автономном округе выявлены случаи превышения установленных нормативов образования отходов и лимитов на их размещение", - добавил Куренной.

Метеонаблюдения и выбор недропользователей

Несмотря на изменение климата в Арктике, вопреки требованиям закона Росгидромет не в полной мере обеспечивает метеонаблюдение и экологический мониторинг. Так, в Якутии из минимально необходимых 200 метеостанций в наличии около половины, из которых в рабочем состоянии - только четверть. А из 227 необходимых постов гидрологических наблюдений работает 170. "И имеется тенденция их дальнейшего сокращения", - добавил Куренной, отметив, что факты незаконного закрытия метеостанций должны находиться под пристальным вниманием прокуратуры.

Нарекания вызывает и сфера освоения природных ресурсов Арктики - были как факты волокиты при рассмотрении сотрудниками Роснедр заявок на использование недр, так и недостатки в оценке финансового состояния и возможностей недропользователей, что затем привело к росту недоимки по платежам за негативное воздействие на окружающую среду.

Восстановление рыбных ресурсов

По оценке Генпрокуратуры РФ, Росрыболовство часто не контролирует мероприятия по восстановлению водных биоресурсов компаниями, чья деятельность нанесла им ущерб. "Только в результате прокурорского вмешательства виновные лица АО "Апатит" привлечены к административной ответственности за нарушения правил охраны среды обитания или путей миграции водных биоресурсов, а в реку Умба выпущено 9 тыс. экземпляров молоди атлантического лосося. Подобные факты носят не единичный характер", - заметил Куренной. В деятельности Двина-Печерского, Баренцево- Беломорского и Северо-Восточного управлений Росрыболовства выявлены факты несоблюдения порядка привлечения к ответственности по таким статьям КоАП, отсутствие контроля за устранением нарушений и уплатой штрафов.

Ранее в интервью "Известиям" Куренной сообщил, что в Арктической зоне будет организован мониторинг и незамедлительная проверка сообщений о выбросах вредных веществ в водные объекты, атмосферу и почву, а "в каждом случае незаконного складирования отходов и загрязнения рек, прудов, водно-болотных угодий, морей будут приниматься незамедлительные меры по возложению обязанности на правонарушителей по восстановлению популяции рыб и рекультивации хрупких арктических почв".