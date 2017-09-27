Генпрокуратура РФ: надзор за экологией Арктики станет приоритетным для прокуроров

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России объявила одним из приоритетных направлений работы надзор за экологией Арктики. Как сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной, об этом говорится в письмах прокурорам регионов Арктической зоны.
"Прокурорам субъектов РФ, входящим в Арктическую зону, поручено считать прокурорский надзор за соблюдением законодательства об охране арктической природы приоритетным направлением работы", - сообщил Куренной. По его словам, проведенные проверки говорят о многочисленных нарушениях - за два года в Арктической зоне прокурорами их выявлено почти 7 тысяч, в суды подано 590 исков, административно наказаны 922 лица, по материалам прокуроров возбуждено 26 уголовных дел.
В связи с этим под особый контроль прокуроры возьмут и работу контролирующих ведомств - Росприроднадзора, Росрыболовства, Роснедр и Росгидромета.
По оценке прокуратуры, пока Росприроднадзор не организовал должным образом экологический надзор. "Нередко проверочные мероприятия проводятся без учета состояния экологической обстановки. А размер не взысканных платежей за негативное воздействие на окружающую среду в Архангельской и Мурманской областях и Ненецком автономном округе превысил 4 млрд рублей, - сообщил Куренной. - Кроме того, Управлением Росприроднадзора по Мурманской области в ходе проверок крупных недропользователей ("Кольская горно- металлургическая компания", "Олкон", "Апатит", "Ковдорский горно-обогатительный комбинат") не давалась оценка законности эксплуатации ими объектов размещения отходов".
Многочисленные нарушения, по словам представителя Генпрокуратуры, обнаружены и в сфере контроля за размещением отходов со стороны местных властей, что приводит к накоплению самовольных свалок. "Только в Мурманской области в связи с непринятием органами местного самоуправления своевременных мер для уборки свалок органами прокуратуры предъявлено в суды 37 заявлений, которые рассмотрены и удовлетворены. В Ямало-Ненецком автономном округе выявлены случаи превышения установленных нормативов образования отходов и лимитов на их размещение", - добавил Куренной.
Несмотря на изменение климата в Арктике, вопреки требованиям закона Росгидромет не в полной мере обеспечивает метеонаблюдение и экологический мониторинг. Так, в Якутии из минимально необходимых 200 метеостанций в наличии около половины, из которых в рабочем состоянии - только четверть. А из 227 необходимых постов гидрологических наблюдений работает 170. "И имеется тенденция их дальнейшего сокращения", - добавил Куренной, отметив, что факты незаконного закрытия метеостанций должны находиться под пристальным вниманием прокуратуры.
Нарекания вызывает и сфера освоения природных ресурсов Арктики - были как факты волокиты при рассмотрении сотрудниками Роснедр заявок на использование недр, так и недостатки в оценке финансового состояния и возможностей недропользователей, что затем привело к росту недоимки по платежам за негативное воздействие на окружающую среду.
По оценке Генпрокуратуры РФ, Росрыболовство часто не контролирует мероприятия по восстановлению водных биоресурсов компаниями, чья деятельность нанесла им ущерб. "Только в результате прокурорского вмешательства виновные лица АО "Апатит" привлечены к административной ответственности за нарушения правил охраны среды обитания или путей миграции водных биоресурсов, а в реку Умба выпущено 9 тыс. экземпляров молоди атлантического лосося. Подобные факты носят не единичный характер", - заметил Куренной. В деятельности Двина-Печерского, Баренцево- Беломорского и Северо-Восточного управлений Росрыболовства выявлены факты несоблюдения порядка привлечения к ответственности по таким статьям КоАП, отсутствие контроля за устранением нарушений и уплатой штрафов.
Ранее в интервью "Известиям" Куренной сообщил, что в Арктической зоне будет организован мониторинг и незамедлительная проверка сообщений о выбросах вредных веществ в водные объекты, атмосферу и почву, а "в каждом случае незаконного складирования отходов и загрязнения рек, прудов, водно-болотных угодий, морей будут приниматься незамедлительные меры по возложению обязанности на правонарушителей по восстановлению популяции рыб и рекультивации хрупких арктических почв".