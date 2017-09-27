Эксперты: Нобелевскую премию мира могут присудить за иранскую ядерную сделку

ОСЛО, 27 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини могут стать лауреатами Нобелевской премии мира за 2017 год.

Как заявил в среду журналистам глава норвежского Института исследования проблем мира Хенрик Урдаль, они могут быть удостоены награды за свой вклад в разработку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана.

"Могерини и Зариф от лица ЕС и Ирана занимались организацией переговоров и курировали их. Безусловно, сложнейшая работа переговорщиков выпала на долю других людей, заслуги которых в данном случае могут обойти вниманием. Тем не менее, я считаю, что в данном случае важно именно послать политический сигнал о поддержке иранской ядерной сделки, а не оценить, чьи заслуги больше, - заявил Урдаль. - Присуждение премии инициаторам иранской сделки также подчеркнет, что она стоит на прочном фундаменте, который выдержит даже выход США из СВПД".

Мнение Урдаля разделяет специалист по истории премии мира и основатель издательского проекта "Нобелиана" Асле Свеен. На первой строчке в его списке фаворитов вместе с Зарифом и Могерини значится также бывший госсекретарь США Джон Керри. "Премия, которая подчеркнет важность сделки, может также стать сигналом о необходимости разрешить ситуацию с северокорейской ядерной угрозой и как можно быстрее начать переговоры с [главой КНДР] Ким Чен Ыном", - говорится на сайте "Нобелианы".

О Нобелевской премии мира

Согласно сложившейся традиции, список номинантов не оглашается. Лишь по истечении 50-летнего срока после присуждения наград Нобелевский фонд считает возможным обнародовать документы, которые легли в основу принятого решения. Тем не менее, каждый год сведения о выдвижении тех или иных кандидатов неизбежно попадают в СМИ от организаций или лиц, обладающих правом номинирования. Норвежский нобелевский комитет, ежегодно присуждающий премию, пока сообщил лишь о том, что в этом году на нее претендуют 318 кандидатов, а лауреат будет назван в Осло 6 октября.

Среди вероятных лауреатов норвежские эксперты называют основательницу российского правозащитного центра "Мемориал" Светлану Ганнушкину и российскую "Новую газету" (СМИ еще никогда не получали Нобелевскую премию мира), верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди и его ведомство, блогера из Саудовской Аравии Раифа Бадави и бывшего главного редактора турецкой газеты Cumhuriyet Джан Дюндара.

Ранее сообщалось, что на премию в этом году были выдвинуты президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп. Французский политолог и глава "Центра политических и международных отношений" Фабьен Боссар заявлял, что выдвинул на премию Путина, отметив вклад российского президента в борьбу с терроризмом.