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РФ планирует подписать с Республикой Гвинея соглашение о сотрудничестве в здравоохранении

Общество
28 сентября, 11:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

Стороны будут взаимодействовать по таким направлениям, как профилактика и лечение инфекционных, сердечно-сосудистых, онкологических, эндокринных и других заболеваний

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Россия намерена вести сотрудничество с Гвинейской Республикой в области здравоохранения, медицинского образования и науки. Правительство РФ поручило министерству здравоохранения подписать соответствующее соглашение.

В проекте документа, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится, что стороны будут "поощрять и поддерживать прямые контакты между российскими и гвинейскими организациями в области здравоохранения, медицинского образования и науки".

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Среди направлений взаимодействия называются "организация национальной системы здравоохранения и управление деятельностью в области здравоохранения, профилактика и лечение инфекционных заболеваний, неинфекционные заболевания, включая профилактику, диагностику и лечение сердечно-сосудистых, онкологических, эндокринных и других заболеваний, охрана здоровья матери и ребенка, пропаганда здорового образа жизни", а также "подготовка, профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов в области здравоохранения".

Президент России Владимир Путин в четверг в Ново-Огарево проводит переговоры с президентом Гвинейской Республики, действующим председателем Африканского союза Альфой Конде.

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