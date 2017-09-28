РФ планирует подписать с Республикой Гвинея соглашение о сотрудничестве в здравоохранении

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Россия намерена вести сотрудничество с Гвинейской Республикой в области здравоохранения, медицинского образования и науки. Правительство РФ поручило министерству здравоохранения подписать соответствующее соглашение.
В проекте документа, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится, что стороны будут "поощрять и поддерживать прямые контакты между российскими и гвинейскими организациями в области здравоохранения, медицинского образования и науки".
Среди направлений взаимодействия называются "организация национальной системы здравоохранения и управление деятельностью в области здравоохранения, профилактика и лечение инфекционных заболеваний, неинфекционные заболевания, включая профилактику, диагностику и лечение сердечно-сосудистых, онкологических, эндокринных и других заболеваний, охрана здоровья матери и ребенка, пропаганда здорового образа жизни", а также "подготовка, профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов в области здравоохранения".
Президент России Владимир Путин в четверг в Ново-Огарево проводит переговоры с президентом Гвинейской Республики, действующим председателем Африканского союза Альфой Конде.