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МВД предлагает усилить профилактическую работу по адаптации диаспор в России

Общество
28 сентября, 12:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

Замглавы МВД РФ Игорь Зубов отметил, что речь идет о социально-культурной адаптации

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Профилактическая работа по адаптации мигрантов должна быть усилена для того, чтобы избежать ситуаций, подобных беспорядкам на торгово-ярмарочном комплексе "Москва", считают в МВД.

"Если мы возьмем последние массовые беспорядки на рынке, то видим, как сплоченно появились мигранты одной национальности и как сплоченно они себя вели. Это вещи, которые нужно изучать, работать с ними, вести профилактику",- сказал замглавы МВД РФ Игорь Зубов, выступая в четверг на заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

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"Это должна быть социально-культурная адаптация - речь уже идет о гражданах, которые в России, а им нужно адаптироваться. Мы должны в этом тоже участвовать - это проблема всего общества, проблема национально-культурной идентичности", - отметил он.

В свою очередь начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова добавила, что в первую очередь такая работа должна заключаться в языковой подготовке. "Здесь должны быть задействованы Россотрудничество, Минобрнауки, Минтруда. Начинать надо с языковой подготовки, а за 20 лет в странах ближнего зарубежья очень много закрылось русских школ", - подчеркнула она.

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Персоны
Зубов, Игорь Николаевич
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