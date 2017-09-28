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В Москве начинается отопительный сезон

Общество
28 сентября, 22:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

К отопительному сезону в Москве подготовлено более 72,5 тыс. зданий, из них около 33 тыс. - жилые дома

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Энергетики приступили к пуску тепла в жилые дома и на социальные объекты в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Московской объединенной энергетической компании (МОЭК).

"МОЭК 28 сентября приступила к подаче тепла на объекты социальной сферы и в жилые дома столицы. Включение отопления производится в соответствии с поступившим распоряжением правительства города", - отмечается в сообщении.

В соответствии с графиком в первую очередь подача теплоносителя обеспечивается всем потребителям социальной и жилищной сферы, затем - на промышленные предприятия и в офисные здания. В прошлом году подача тепла на городские объекты началась 20 сентября.

К отопительному сезону в Москве подготовлено более 72,5 тыс. зданий, из них около 33 тыс. - жилые дома. К работе в холода готовы 172 тепловые станции и котельные, 10,3 тыс. тепловых пунктов, 495 газовых и шкафных распределительных пунктов, 7,5 тыс. км газовых сетей, 158 высоковольтных подстанций.

По нормативу отопление включают в Москве, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха не превышает плюс 8 градусов.

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