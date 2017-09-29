Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.09:
$ 58.43
€ 68.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Все пассажиры "ВИМ-Авиа" улетели из краснодарских аэропортов

Общество
29 сентября, 10:43 дата обновления: 29 сентября, 11:26 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 29, сентября. /ТАСС

В управляющей аэропортами Кубани компании "Базэл Аэро" добавили, что 29 сентября запланировано выполнение двух рейсов авиакомпании из Москвы в Сочи

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОДАР, 29 сентября. /ТАСС/. Пассажиров "ВИМ-Авиа", ожидающих вылета, в настоящее время в аэропортах Краснодарского края нет, сообщили ТАСС в пятницу в компании "Базэл Аэро", управляющей аэропортами Кубани.

Смотрите также

Как пассажиры могут вернуть деньги за авиабилеты "ВИМ-Авиа"

Что происходит с авиакомпанией "ВИМ-Авиа"

Ранее сообщалось, что в четверг около 50 человек находились в аэропорту Краснодара, около 100 - в аэропорту Сочи.

"Пассажиры отправлены тремя рейсами, как и планировалось. В настоящее время никого [из пассажиров "ВИМ-Авиа", ожидающих вылета] в аэропортах нет", - сказала представительница компании.

В пресс-службе "Базэл Аэро" добавили, что 29 сентября в аэропорт Сочи запланировано выполнение двух рейсов "ВИМ-Авиа" из Москвы. Расчетное время прибытия - 12:00 и 18:45 мск. По предварительным данным, на каждый рейс ожидается около 200 пассажиров. Рейс Москва - Краснодар в пятницу отменен, пассажиры об этом проинформированы, сообщили в пресс-службе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг "ВИМ-Авиа"
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин объявил дисциплинарное взыскание главе Минтранса
2
В Москве установили дорожные знаки в виде флажков, которые сэкономят место на узких улицах
3
ФСБ задержала в Крыму двух граждан РФ по подозрению в шпионаже в пользу Украины
4
Задержанный за шпионаж военнослужащий признался в передаче информации украинской разведке
5
Алексей Навальный задержан в Москве
6
Дисциплинарные взыскания высокопоставленным чиновникам в РФ. Досье
7
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
Темы дня
Новости партнеров
Реклама