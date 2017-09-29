Все пассажиры "ВИМ-Авиа" улетели из краснодарских аэропортов

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КРАСНОДАР, 29 сентября. /ТАСС/. Пассажиров "ВИМ-Авиа", ожидающих вылета, в настоящее время в аэропортах Краснодарского края нет, сообщили ТАСС в пятницу в компании "Базэл Аэро", управляющей аэропортами Кубани.
Ранее сообщалось, что в четверг около 50 человек находились в аэропорту Краснодара, около 100 - в аэропорту Сочи.
"Пассажиры отправлены тремя рейсами, как и планировалось. В настоящее время никого [из пассажиров "ВИМ-Авиа", ожидающих вылета] в аэропортах нет", - сказала представительница компании.
В пресс-службе "Базэл Аэро" добавили, что 29 сентября в аэропорт Сочи запланировано выполнение двух рейсов "ВИМ-Авиа" из Москвы. Расчетное время прибытия - 12:00 и 18:45 мск. По предварительным данным, на каждый рейс ожидается около 200 пассажиров. Рейс Москва - Краснодар в пятницу отменен, пассажиры об этом проинформированы, сообщили в пресс-службе.