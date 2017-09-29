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Росгвардия предлагает ввести регистрацию пневматического оружия при его покупке 

Общество
29 сентября, 11:46 дата обновления: 29 сентября, 12:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

По словам представителя силовой структуры Леонида Веденова, за нерегистрацию пневматики может быть введена административная ответственность

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Росгвардия после ЧП в подмосковной Ивантеевке предлагает ввести регистрацию пневматического оружия в своих подразделениях, однако не планирует вводить лицензий на его приобретение, заявил начальник Главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Леонид Веденов.

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"Конечно, этот режим должен быть упрощен, но мы должны понимать, у кого такое оружие на руках. Предполагаемый режим находится в работе. Предполагается регистрация такого оружия без получения лицензии, но с его регистрацией в соответствующих подразделениях Росгвардии", - сказал Веденов на пресс-конференции в пятницу.

В свою очередь начальник управления лицензионно-разрешительной работы Главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Сергей Деревяшкин на пресс-конференции в ТАСС 26 сентября сообщил, что Росгвардия прорабатывает проект о введении лицензирования на продажу пневматического оружия мощностью до 7,5 джоуля.

Леонид Веденов добавил, что изменения в законодательство об использовании пневматического оружия не коснутся пейнтбольного, страйкбольного и других подобных типов спортивного оружия.

"Мы постараемся прописать так, чтобы спортивные развивающиеся направления не попали под удар", - сказал Веденов на пресс-конференции в пятницу. Он пояснил, что пейнтбольное и страйкбольное оружие по снаряду отличается от тех образцов пневматического оружия, в покупку которых планируется внести изменения. "С пейнтбольным оружием я не помню случаев, чтобы кто-то выходил на грабеж", - отметил Веденов.

Административная ответственность

По его словам, Росгвардия также намерена установить административную ответственность за нерегистрацию пневматического оружия.

"Мы предполагаем, что установленный порядок [регистрации пневматического оружия] будет носить некий добровольный характер, в определенном смысле слова гражданину мы даем право добровольно поставить его на учет", - сказал Веденов на пресс-конференции в пятницу.

Он добавил, что предполагается ввести некие временные рамки, однако какими они будут, планируется определить позже. "Для тех, кто это оружие приобрел ранее, установим переходный период - может быть, год, может быть, два, в который они смогут прийти и зарегистрировать это оружие", - сказал представитель Росгвардии.

Он отметил, что в дальнейшем, в случае обнаружения незарегистрированного оружия, планируется применять административные меры.

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