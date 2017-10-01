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Патриарх Кирилл назвал греховными законы о ювенальной юстиции и однополых браках

Общество
1 октября, 18:06 UTC+3 ТАШКЕНТ ТАШКЕНТ 1, октября. /ТАСС

Предстоятель РПЦ отметил, что православные общины, живущие в странах, где действуют подобные законодательные нормы, нередко испытывают напряженные отношения с коренным населением

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ТАШКЕНТ, 1 октября. /ТАСС/. Законы о браке и семье, принятые в последние годы в некоторых странах, в православной системе ценностей являются греховными, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл на торжественном акте, посвященном 145-летию начала епархиальной жизни Ташкентской епархии.

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"Навязываются ценности, которые мы, люди традиций, даже ценностями назвать не можем, мы это просто называем грехом, и сопротивляемся этому. Но во многих странах, и это происходит впервые за всю человеческую историю, грех поддерживается государственными законами. Когда появляются некие, совершенно выпадающие за рамки традиционной морали способы сожительства, когда эти способы возводится в ранг брачных отношений, то нравственные чувства большинства людей надрываются", - сказал он.

Еще одним острым вопросом, по мнению патриарха, является система ювенальной юстиции, при которой детей изымают из родных семей зачастую под надуманным предлогом. "Во многих странах поощряется так называемая ювенальная юстиция с очень жесткими правилами контроля, когда по пустяковым причинам вводится извне управление семьей, когда изымаются дети и передаются даже не в социальные учреждения, а неведомым приемным родителям", - подчеркнул он.

По словам предстоятеля Русской православной церкви, православные общины, живущие в странах, где действуют подобные законодательные нормы, нередко испытывают напряженные отношения с коренным населением.

"Православные люди во многих странах страдают от того, что происходит, потому что волей или неволей нужно как-то считаться с существующими законами, а это приводит православные общины в состояние напряжения с окружающими", - отметил глава РПЦ.

Он обратил внимание на то, что таких явлений нет в странах, где большинство населения исповедует ислам, что "свидетельствует об определенной общности ценностей" мусульман и христиан. "Основа мирной жизни всегда - общий нравственный консенсус. Нет нравственного консенсуса - и никакие законы не могут людей объединить", - добавил патриарх.

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Кирилл (патриарх) Каримов, Ислам Абдуганиевич
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