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Кабмин 5 октября рассмотрит проект закона о "народном инспекторе" дорожного движения

Общество
3 октября, 11:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Автомобилисты и пешеходы смогут снимать нарушения ПДД на мобильные телефоны и видеорегистраторы и сообщать о таких случаях с помощью специального ресурса

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Правительство в четверг рассмотрит поправки в законодательство, позволяющие гражданам снимать нарушения правил дорожного движения на мобильные телефоны и видеорегистраторы и направлять на специальный ресурс для возбуждения административных производств. Об этом сообщил во вторник министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов в ходе публичного обсуждения плана по обеспечению безопасности на пешеходных переходах.

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"На заседании правительства в этот четверг (5 октября - прим. ТАСС) мы будем рассматривать один из важных и интересных проектов закона, направленный на внедрение инструментов и механизмов "народного инспектора". Предполагаем, что в ближайшее время все нарушения на дорогах могут фиксироваться мобильными устройствами и видеофиксаторами участников дорожного движения, и это послужит основанием для соответствующих административных взысканий", - сказал он.

Абызов уточнил, что автолюбители и пешеходы смогут сообщать о случаях агрессивного вождения, движения по встречной полосе или по обочине и о других нарушениях ПДД. Фото и видеозаписи можно будет отправлять через портал госуслуг на "централизованный ресурс", добавил министр.

Он пояснил, что 5 октября правительство примет решение о внесении соответствующих изменений в проекты законов. "Часть из этих решений мы представим в Госдуму", - отметил Абызов.

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