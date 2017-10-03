Кабмин 5 октября рассмотрит проект закона о "народном инспекторе" дорожного движения

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Правительство в четверг рассмотрит поправки в законодательство, позволяющие гражданам снимать нарушения правил дорожного движения на мобильные телефоны и видеорегистраторы и направлять на специальный ресурс для возбуждения административных производств. Об этом сообщил во вторник министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов в ходе публичного обсуждения плана по обеспечению безопасности на пешеходных переходах.

"На заседании правительства в этот четверг (5 октября - прим. ТАСС) мы будем рассматривать один из важных и интересных проектов закона, направленный на внедрение инструментов и механизмов "народного инспектора". Предполагаем, что в ближайшее время все нарушения на дорогах могут фиксироваться мобильными устройствами и видеофиксаторами участников дорожного движения, и это послужит основанием для соответствующих административных взысканий", - сказал он.

Абызов уточнил, что автолюбители и пешеходы смогут сообщать о случаях агрессивного вождения, движения по встречной полосе или по обочине и о других нарушениях ПДД. Фото и видеозаписи можно будет отправлять через портал госуслуг на "централизованный ресурс", добавил министр.

Он пояснил, что 5 октября правительство примет решение о внесении соответствующих изменений в проекты законов. "Часть из этих решений мы представим в Госдуму", - отметил Абызов.