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Первый канал и "Россия 1" завоевали по семь премий ТЭФИ в категории "Вечерний прайм"

Общество
3 октября, 22:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Следом за ними идет телеканал ТНТ, который получил три награды

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Первый канал и "Россия 1" стали лидерами по числу проектов, завоевавших премии ТЭФИ в категории "Вечерний прайм". Каждый из них получил в свою копилку по семь "Орфеев".

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В самом конце церемонии награждения было объявлено, что жюри премии присудило еще две дополнительные награды: сериалу "София" ("Россия 1"), а также шоу "Ты супер!". Финал в Кремле" (НТВ).

На второй позиции оказался телеканал ТНТ с тремя премиями ТЭФИ. Телеканалы НТВ, РЕН ТВ, "ТВ Центр", СТС и "Пятый канал" получили по одной награде.

ТЭФИ была учреждена Фондом "Академия Российского телевидения" 21 декабря 1994 года. С 2014 года организатором премии является Комитет индустриальных телевизионных премий. Победителям вручают бронзового "Орфея" работы Эрнста Неизвестного.

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