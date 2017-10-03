Первый канал и "Россия 1" завоевали по семь премий ТЭФИ в категории "Вечерний прайм"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Первый канал и "Россия 1" стали лидерами по числу проектов, завоевавших премии ТЭФИ в категории "Вечерний прайм". Каждый из них получил в свою копилку по семь "Орфеев".

В самом конце церемонии награждения было объявлено, что жюри премии присудило еще две дополнительные награды: сериалу "София" ("Россия 1"), а также шоу "Ты супер!". Финал в Кремле" (НТВ).

На второй позиции оказался телеканал ТНТ с тремя премиями ТЭФИ. Телеканалы НТВ, РЕН ТВ, "ТВ Центр", СТС и "Пятый канал" получили по одной награде.

ТЭФИ была учреждена Фондом "Академия Российского телевидения" 21 декабря 1994 года. С 2014 года организатором премии является Комитет индустриальных телевизионных премий. Победителям вручают бронзового "Орфея" работы Эрнста Неизвестного.