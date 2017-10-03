Михаил Ефремов и Чулпан Хаматова получили премии ТЭФИ

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Лауреатов премии ТЭФИ за высшие достижения в области телевизионных искусств в категории "Вечерний прайм" награждают в Москве. Для вручения "Орфеев" на сцену был приглашен народный артист СССР Василий Лановой.

В категории "Телевизионная многосерийная комедия/ ситком" награду получил сериал "Ольга" (ТНТ), главную роль в котором играет Яна Троянова. "Ожидала, вот честно", - сказала она. В номинации "Телевизионный фильм/сериал" первым стал "Молодежка" (СТС). "Здесь нет Федора Бондарчука, нет сценаристов, я сказал "пас!", а эти ребята забили гол", - заметил генеральный директор "СТС Медиа" Вячеслав Муругов.

Академики в номинации "Режиссер телевизионного фильма/ сериала" присудили премию Николаю Булыгину и Максиму Полинскому за телепроект "Мажор-2" (Первый канал) с Павлом Прилучным в главной роли.

Михаил Ефремов, сыгравший в сериале "Пьяная фирма", получил премию в категории "Лучший актер телевизионного фильма/сериала". Актер не смог лично присутствовать на награждении. Чулпан Хаматова удостоена ТЭФИ как "Лучшая актриса телевизионного фильма/сериала" ("Таинственная страсть"). Актриса также не смогла прибыть на вручение "Орфеев".

Лучшим телепродюсером сезона назван Илья Кривицкий ("Лучше всех!", Первый канал).

ТЭФИ была учреждена Фондом "Академия Российского телевидения" 21 декабря 1994 года. С 2014 года организатором премии является Комитет индустриальных телевизионных премий. Победителям вручают бронзового "Орфея" работы Эрнста Неизвестного.