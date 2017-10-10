Педагоги в регионах обсуждают возврат природоведения в школьную программу

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Предложение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева вернуть в школьную программу курс природоведения породило дискуссию в регионах. Опытные педагоги вспоминают, что исключение курса из школьной программы в свое время негативно отразилось на знаниях, методисты же напоминают о существовании более широкого предмета "Окружающий мир".

Тем временем современные дети получают знания о природе, в том числе за пределами школьных кабинетов: например, в Мурманской области соответствующие программы изучают в специализированных заповедниках. В Ингушетии рассчитывают, что природоведение в школьную программу вернут и издадут учебник с главой о Северном Кавказе. Минобрнауки РФ планирует до конца года решить вопрос о возвращении Природоведения в школы.

Подготовительный предмет

По мнению консультанта отдела начального, основного и среднего общего образования Министерства образования и науки Челябинской области Евгении Маркиной, введение природоведения в школьную программу неактуально. Это объясняется тем, что в школах региона дети изучают предмет "Окружающий мир", который дает им более широкую картину мира.

"Курс учебного предмета "Окружающий мир" в достаточной степени обеспечивает просветительскую работу в части сохранения и приумножения природных богатств ", — пояснила Маркина.

На присутствие природоведения в курсе окружающего мира обращает внимание и доктор педагогических наук, автор учебников корпорации "Российский учебник" Наталья Виноградова. По ее словам, "Окружающий мир" состоит из двух частей: природы и общества.

"Вот природоведение — это одна из частей, социальный мир — другая. Убрать социальный мир — это значит вышвырнуть ребенка из социализации. В учебниках "Окружающего мира" достаточного всего — и природы, и географии", — отметила эксперт.

Завкафедрой педагогических технологий дошкольного и начального образования факультета дополнительного образования Ульяновского государственного педагогического университета имени. И. Н. Ульянова Алевтина Мишина также считает возвращение уроков природоведения неактуальной идеей.

"Природоведение охватывает только одну область — отношения человека и природы. В настоящее время в начальной школе реализуется такой предмет, как "Окружающий мир". Он включает в себя эту область предмета, а также отношения человека и общества", — сказала она в беседе с ТАСС.

По мнению Мишиной, предмет "Окружающий мир" позволяет формировать мировоззрение детей, учит выстраивать их социальные отношения, способствует социализации личности. Школы, добавила она, уже научились выходить из ситуации и дополнять программу по "Окружающему миру" региональными компонентами.

Новосибирские учителя тоже скептически отнеслись к перспективе возвращения в школьную программу курса природоведения. Учитель географии и директор гимназии №10 Сергей Бирюков считает, что этот предмет так или иначе присутствует как в начальной, так и в средней школе, только с другими названиями, поэтому нет смысла его лишний раз дублировать.

"Я не думаю, что этот вопрос актуален для средней школы, например, потому что природоведение, по сути, это просто подготовительный предмет для изучения биологии и географии, физики и химии", — объяснил позицию ТАСС Сергей Бирюков.

Общая логика без общей канвы

Предметное разделение на биологию, ботанику и географию должно быть только для старшеклассников, ученикам же младших и средних классов необходимо вернуть в школьную программу природоведение, считает преподаватель географии сельской школы №16 поселка Тульского Майкопского района Адыгеи с 41-летним стажем Нина Костарнова. Она убеждена, что в советские годы природоведение было эффективным курсом, позволяющим детям познавать мир, составляя целостную картину об окружающей среде.

"Когда природоведение убрали из программы и ввели предметы — география, биология, ботаника — это отразилось на знаниях, на мой взгляд, наихудшим образом. Природоведение необходимо вводить уже в начальных классах. Поднимаю две руки за то, чтобы этот предмет преподавали именно на основе региональных знаний, на основе своего родного края", — сказала она.

Инициативу возвращения природоведения в школьную программу поддерживает и декан географо-биологического факультета Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ), кандидат географических наук Оксана Янцер.

"Сейчас в школах преподается курс "Окружающий мир". Он является компилятивным, неплохо выстроен, но курс природоведения мог бы его продолжить либо углубить. Природоведение будет полезно в плане изучения экологических и географических закономерностей, поскольку формирует естественно научную картину мира в целом", — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что "Окружающий мир" в том виде, в котором он преподается и изучается в начальной школе, "имеет общую логику, но не имеет общей канвы". "Курс природоведения позволит логично перейти к изучению географических и биологических дисциплин. Он больше ориентирован на изучение природы своего края, своей малой родины. Именно регионального компонента сегодня не хватает, регионализация должна происходить", — отметила Янцер.

По мнению завкафедрой методики обучения биологии РГПУ им. Герцена Натальи Андреевой, возвращение единого курса природоведения как единой мировоззренческой дисциплины целесообразно для того, чтобы создать фундамент для изучения естествознания.

"Этот курс нужно насытить проектной деятельностью, но это должны быть не те мелкие кратковременные проекты, которые дети выполняют сейчас, а большой, рассчитанный на весь год проект, предполагающий изучение природных объектов, наблюдение за ними, совместную длительную целенаправленную деятельность учителя и ученика. Привычный урок изживает себя, ему на смену приходит совместная познавательная деятельность, наполненная большим количеством лабораторных работ и опытов", — пояснила Андреева.

Включить в учебник главу о Северном Кавказе

Возвращение в школьную программу курса природоведения остается предметом дискуссии среди специалистов на Северном Кавказе. Они пытаются разобраться в деталях и понять, насколько лучше будет новое природоведение по сравнению с изучаемым сегодня предметом "Окружающий мир". Например, профильные региональные министерства Ставрополья и Дагестана поддерживают инициативу.

"К сожалению, подрастающее поколение очень мало знает о природе родного края, а, следовательно, не умеет ценить и беречь ее. Конечно же, я считаю, что возвращение в школьную программу курса природоведения окажет положительное влияние на экологическую грамотность подрастающего поколения", — сообщил ТАСС министр природных ресурсов и экологии республики Дагестан Набиюла Карачаев.

А первый замминистра образования и молодежной политики Ставропольского края Наталья Лаврова считает, что именно уроки окружающего мира решают, наряду с другими, еще и важнейшую задачу воспитания экологической культуры.

"Предмет "Окружающий мир" создает фундамент значительной части предметов основной школы: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории. Это первый и единственный предмет в школе, рисующий широкую палитру природных и общественных явлений. Поэтому именно в рамках данного предмета удается решать проблемы, например, экологического образования и воспитания", — рассказала она ТАСС.

Ее коллега — замминистра образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарии (КБР) Ирина Шонтукова также считает, что "Окружающий мир" более широко охватывает вопросы не только природы, но и социума, истории, географии… "Получается интегрированный курс", — пояснила она.

Как показывает практика, последует замена учебников. Например, решение ввести астрономию в старшей школе было принято в прошлом апреле. "Предмет будут изучать со второй половины 10-го класса до второй половины 11-го. Мы ввели его в план, а учебников, которыми должны обеспечить детей, — нет. И потом, учебник нужно сначала написать, провести экспертизу, одобрить", — перечислила затруднения Шонтукова.

По мнению начальника управления общего и профессионального образования Минобрнауки Дагестана Ларисы Абрамовой, вопрос учебников очень актуален. "В кадрах, я думаю, проблем не будет, потому что в начальной школе работают учителя, которые раньше вели этот предмет, а сейчас "Окружающий мир" преподают. <…> А есть ли у нас на сегодняшний день учебники, включенные в федеральный перечень именно природоведения? Учебники — это первое требование", — пояснила она ТАСС.

А в Ингушетии председатель республиканского комитета по туризму Беслан Хамхоев выразил надежду, что предмет природоведения введут в школьную программу как обязательный и издадут новую книгу, где будет глава о Северном Кавказе. "В этом учебнике должно быть место для каждого региона, где ребенок мог бы получить знания о природе российских регионов, о памятниках природы", — сказал он.

Развернуть Джейрахский район, Ингушетия © Михаил Джапаридзе/ТАСС Джейрахский район, Ингушетия © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Замдиректора Тебердинского природного биосферного заповедника в Карачаево-Черкесии Джамал Текеев — сторонник природоведения. "Думаю, это позволит повысить просветительскую работу с детьми о необходимости бережного отношения к природному богатству, а также расширить изучение основных процессов, происходящих в природе, в дальнейшем положительно скажется и на изучении других предметов", — сказал он.

А директор Центра детского и юношеского туризма и экскурсий Пятигорска Ирина Стороженко новый предмет поддерживает, но больше настаивает на возвращении в школьную программу такого предмета как краеведение.

"Это было региональным компонентом, хотя и маленькими часами, затем убрали, перестали проводить Олимпиады…Дети родной край не знают! А ведь курс можно делать очень познавательным, интегрировать в него другие предметы", — рассказала Стороженко.

Уроки в заповедниках и Байкаловедение

В Мурманской области функцию природоведческого образования частично взяли на себя заповедники. В первую очередь это Лапландский заповедник, где проходит ряд программ для школьников, а также уникальный трансграничный заповедник "Пасвик-Инари", чья территория охватывает земли трех стран — России, Норвегии и Финляндии.

Ребят, помимо отдыха, в заповеднике "Пасвик-Инари" ждет серьезная подготовка. С помощью переносных метеостанций они изучают погоду, также в их распоряжении полевые лаборатории, с их помощью школьники проводят исследования воды и почвы. Среди других работ — кольцевание птиц, создание поделок из природных материалов и другое. Обучают ребят как сотрудники заповедника, так и гости из образовательных и научных учреждений из разных регионов.

Член совета общероссийской общественной организации "Социально-экологический союз" (РСоЭС) Марина Рихванова приветствует возвращение природоведения в школьную программу и считает, что в Иркутской области, где ранее был введен региональный предмет "Байкаловедение", должны быть сохранены оба урока.

"Мы, люди, потеряли тесную связь с Байкалом. Понимание, чувствование, что с ним происходит. И из-за этого явно упустили эвтрофикацию (насыщение биогенными материалами, рост водорослей — прим. ТАСС) озера. Проблема появилась уже с начала 2000-х годов, а говорим о ней в полный голос мы только сейчас. Все ждут каких-то решений сверху, но начинать мы должны сами с себя", — пояснила Рихванова.

Живые уроки и Арктическая экошкола

Разработку программы внеурочной деятельности в рамках так называемых живых уроков начали во Владимире на базе городской станции юннатов "Патриарший сад", которая имеет статус федеральной экспериментальной площадки Российской академии образования (РАО).

"Наше учреждение в этом году начало разработку живых уроков в статусе федеральной площадки Российской академии образования. Нам дано задание разработать концептуально такие уроки. В этом году мы начинаем работу с конца октября, когда мы предлагаем школам выбрать уроки, которые будут проводиться с учетом мастер-классов, теоретических наработок, даже театрального действа в соответствии с темами природоведения", — рассказала ТАСС директор станции Инна Рычкова.

Апробация базового модуля программы пройдет в течение учебного года, после одобрения членами научного совета РАО сможет выдать лицензию на распространение образовательной модели по всей стране.

В Тульской области знакомство школьников с природой также выходит за рамки школьной программы. Ежегодно в регионе проводится свыше 50 экологических, игровых, познавательных акций, в которых участвуют более 12 тыс. детей.

"Что касается 2017 года — Года экологии в России, то по инициативе губернатора Алексея Дюмина в школах региона проводится акция "Вырасти дерево знаний!". Первоклассникам подарены наборы для самостоятельного выращивания деревьев. Школьники ежедневно ухаживают за растениями: учатся проращивать семена, поливают побеги. Через один-два года саженцы высадят в открытый грунт на территории школ, парков, скверов", — отметили в Министерстве образования региона.

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) уделяется пристальное внимание преподаванию вопросов экологии, в том числе региональному аспекту.

"Образовательные организации региона активно включаются в экологические проекты, олимпиады и конкурсы федерального уровня. В этом году впервые проводится окружной конкурс на лучшую программу экологического образования", — уточнили в региональном департаменте образования. В настоящее время немало проектов муниципального уровня направлено на популяризацию экологического воспитания.

"Так, детская экологическая станция в Новом Уренгое на протяжении многих лет ведет систематическую просветительскую работу в сфере экологического воспитания: функционирует зоопарк, организуются обучающие сессии, мастер-классы, практикумы. В Лабытнанги действуют детская Арктическая экошкола и дендрошкола. В одной из школ Надыма создана проектно-опытная лаборатория естественно-научного профиля, направленная на обучение детей основам биологии и экологии, а в сельских территориях (Пуровский, Шурышкарский районы) активно реализуются проекты по развитию агрошкол", — пояснили в департаменте.