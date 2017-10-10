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ФБК написал опровержение на обвинения в коррупции в адрес Усманова

Общество
10 октября, 22:40 UTC+3 МОСКВА 10, октября /ТАСС

При этом фонд отказывается удалить или отредактировать видеоролик

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МОСКВА, 10 октября /ТАСС/. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) выполнил требование Люблинского суда Москвы в части написания опровержения на выдвинутые ранее обвинения в коррупции в отношении предпринимателя Алишера Усманова, но удалить или отредактировать видеоролик "Он вам не Димон", где содержатся эти утверждения, отказывается. Об этом во вторник ТАСС сообщил юрист ФБК Иван Жданов.

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"В части заявленных к ФБК требований Люблинского суда, который обязал организацию написать текст опровержения в Facebook и YouTube - исполнено. Вместе с тем, [удаление материала] на сайте Навального и удаление самого ролика на YouTube неисполнимо для организации ФБК", - сказал Жданов, опровергнув информацию некоторых СМИ о полном исполнении решения Люблинского суда.

31 мая Люблинский суд удовлетворил иск бизнесмена Усманова к Навальному и ФБК, обязав их удалить и опровергнуть заявления о причастности бизнесмена к коррупции, а также сведения о якобы наличии у него судимости за изнасилование. Мосгорсуд изменил это решение и постановил удалить ролики не целиком, а фрагментарно. Сам Навальный и сотрудники Фонда после решения суда заявили, что исполнять его не будут.

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