ФБК написал опровержение на обвинения в коррупции в адрес Усманова

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МОСКВА, 10 октября /ТАСС/. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) выполнил требование Люблинского суда Москвы в части написания опровержения на выдвинутые ранее обвинения в коррупции в отношении предпринимателя Алишера Усманова, но удалить или отредактировать видеоролик "Он вам не Димон", где содержатся эти утверждения, отказывается. Об этом во вторник ТАСС сообщил юрист ФБК Иван Жданов.
"В части заявленных к ФБК требований Люблинского суда, который обязал организацию написать текст опровержения в Facebook и YouTube - исполнено. Вместе с тем, [удаление материала] на сайте Навального и удаление самого ролика на YouTube неисполнимо для организации ФБК", - сказал Жданов, опровергнув информацию некоторых СМИ о полном исполнении решения Люблинского суда.
31 мая Люблинский суд удовлетворил иск бизнесмена Усманова к Навальному и ФБК, обязав их удалить и опровергнуть заявления о причастности бизнесмена к коррупции, а также сведения о якобы наличии у него судимости за изнасилование. Мосгорсуд изменил это решение и постановил удалить ролики не целиком, а фрагментарно. Сам Навальный и сотрудники Фонда после решения суда заявили, что исполнять его не будут.