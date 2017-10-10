Президент Мадагаскара призвал население сохранять спокойствие в условиях эпидемии чумы

Сборная Греции заняла второе место в группе H в квалификации ЧМ-2018Спорт 10 октября, 23:43
Сборная Франции квалифицировалась на ЧМ-2018 по футболу, голландцы на турнире не сыграютСпорт 10 октября, 23:40
Сборная Португалии отобралась на чемпионат мира 2018 года по футболуСпорт 10 октября, 23:37
Сборная России в экспериментальном составе и с новым капитаном сыграла вничью с иранцамиСпорт 10 октября, 23:33
Глава Каталонии подписал декларацию независимостиМеждународная панорама 10 октября, 23:23
Лунев рассказал, что пропущенный от иранцев гол испортил ему настроение от дебютаСпорт 10 октября, 22:50
Сорокин подтвердил, что в "черный" список ЧМ-2018 включены 109 болельщиковСпорт 10 октября, 22:43
Рауш: россияне в матче с иранцами начали хорошо играть только после пропущенного голаСпорт 10 октября, 22:43
Заболотный: большинство игроков сборной РФ отнеслось к игре с иранцами, как к матчу ЧМСпорт 10 октября, 22:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Президент Мадагаскара Эри Радзаунаримампианина призвал во вторник население страны к сохранению спокойствия в условиях эпидемии чумы, которая привела к гибели уже 48 человек. Как отмечает агентство AFP, глава государства заверил сограждан, что власти применили необходимое для победы над болезнью "оружие".
"Мы находимся на войне <...> и сегодня я считаю, что у нас есть оружие и "боеприпасы" для борьбы с этой эпидемией, - указал президент в ходе первого после начала эпидемии в конце августа публичного выступления. - В прошлом мы сумели победить эту болезнь, эту эпидемию. И нет никаких причин, которые могут помешать нам сейчас всем вместе победить".
На Мадагаскаре расположен природный очаг бубонной чумы, в связи с этим случаи заболевания регистрируются ежегодно, обычно в период с сентября по апрель. Чаще всего вспышки происходят в сезон дождей или в период лесных пожаров и связаны в большей мере с миграцией грызунов. Возбудителем бубонной чумы является чумная палочка. Природные переносчики возбудителя - блохи.
"Я призываю всех сохранять спокойствие", - подчеркнул глава государства, выступив с критикой в адрес "людей, которые распространяют ложную информацию и слухи в газетах и в социальных сетях". "Мы будем принимать все необходимые меры для наказания подобных нарушителей", - добавил он.
По последним данным министерства здравоохранения Мадагаскара, на территории страны зафиксировано 449 случаев заболевания чумой, 48 - со смертельным исходом.