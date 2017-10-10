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Президент Мадагаскара призвал население сохранять спокойствие в условиях эпидемии чумы

Общество
10 октября, 23:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

Эри Радзаунаримампианина подчеркнул, что власти будут принимать необходимые меры для наказания людей, распространяющих ложную информацию и слухи в СМИ и соцсетях

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Президент Мадагаскара Эри Радзаунаримампианина призвал во вторник население страны к сохранению спокойствия в условиях эпидемии чумы, которая привела к гибели уже 48 человек. Как отмечает агентство AFP, глава государства заверил сограждан, что власти применили необходимое для победы над болезнью "оружие".

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"Мы находимся на войне <...> и сегодня я считаю, что у нас есть оружие и "боеприпасы" для борьбы с этой эпидемией, - указал президент в ходе первого после начала эпидемии в конце августа публичного выступления. - В прошлом мы сумели победить эту болезнь, эту эпидемию. И нет никаких причин, которые могут помешать нам сейчас всем вместе победить".

На Мадагаскаре расположен природный очаг бубонной чумы, в связи с этим случаи заболевания регистрируются ежегодно, обычно в период с сентября по апрель. Чаще всего вспышки происходят в сезон дождей или в период лесных пожаров и связаны в большей мере с миграцией грызунов. Возбудителем бубонной чумы является чумная палочка. Природные переносчики возбудителя - блохи.

"Я призываю всех сохранять спокойствие", - подчеркнул глава государства, выступив с критикой в адрес "людей, которые распространяют ложную информацию и слухи в газетах и в социальных сетях". "Мы будем принимать все необходимые меры для наказания подобных нарушителей", - добавил он.

По последним данным министерства здравоохранения Мадагаскара, на территории страны зафиксировано 449 случаев заболевания чумой, 48 - со смертельным исходом.

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