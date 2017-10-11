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Кузнецова: вывезенные из Ирака российские дети здоровы

Общество
11 октября, 16:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка сообщила, что детей ждут родственники

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Пять российских детей, вывезенные из Багдада, здоровы. Об этом журналистам сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Сегодня Леонид Михайлович [Рошаль] помог, врач из его клиники здесь, осмотрены все дети. К счастью, со здоровьем все хорошо", - сказала она, выразив благодарность руководителю НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леониду Рошалю за помощь при встрече детей.

По словам Кузнецовой, у двух девочек нашлись родственники в Дагестане, а у трех братьев - в Чечне. "Родственники ждут, это самое главное", - отметила она. По ее словам, родственники встретят детей в Грозном.

Детский омбудсмен рассказала, что у мальчиков, прибывших в Москву, отец погиб. "Отец погиб давно, несколько лет назад, о маме информация смутная, неизвестно, где мама, есть информация, что есть еще один ребенок (из этой семьи - прим. ТАСС)", - информировала она. Кузнецова сообщила, что все дети говорят по-русски. "Мы имеем дело с вершиной айсберга, то есть эта некая часть, которая стала возможна для перевоза детей, мы готовы принять детей, уже отработали все, все ведомства готовы к разным ситуациям", - заявила она.

Член Совета Федерации Зияд Сабсаби, занимающийся поиском и эвакуацией российских детей из "горячих точек" на Ближнем Востоке, указал на то, что в Ираке России удалось найти механизм вывоза детей. "Мы смогли найти механизм, чтобы вывезти детей, потому что у всех детей есть нарушения, это как минимум как незаконное пересечение госграницы", - сказал он, напомнив, что в Ираке за незаконное пересечение границы виновным грозит уголовная ответственность. "Великая Россия доказывает всему миру, как она защищает своих детей, как делать все, для чтобы вернуть детей", - подчеркнул сенатор. Он убежден, что сила России заключается не только в ядерной и экономической мощи, но и в человеческой.

Ранее в среду пресс-служба уполномоченного по правам ребенка сообщила, что детский омбудсмен, совместно с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой и главой СПЧ Михаилом Федотовым встретили в аэропорту пятерых российских детей, вывезенных из приюта в Багдаде.

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Персоны
Кузнецова, Анна Юрьевна Москалькова, Татьяна Николаевна
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