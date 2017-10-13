Постпред при ООН: Россия за 10 лет отправила 650 т гуманитарной помощи в 110 стран

ООН, 13 октября. /ТАСС/. Россия за последние 10 лет оказала продовольственную помощь более чем 110 государствам, отправив им в общей сложности свыше 650 тыс. т гуманитарных грузов. Об этом сообщил в четверг постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"За последние 10 лет наша страна оказала гуманитарную помощь в виде поставок продовольствия более 110 государствам, направив в общей сложности свыше 650 тыс. т гуманитарных грузов. При этом в последние годы Россия ежегодно осуществляет более 45 гуманитарных операций по оказанию гуманитарной помощи на общую сумму около $120 млн", - сказал он.

По словам дипломата, одним из ключевых партнеров РФ в деле оказания помощи является Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН. "Ежегодный объем российской помощи по линии ВПП - более $30 млн. Кроме того, значительные объемы гуманитарного содействия идут по линии Международной организации гражданской обороны. Это еще около $30 млн в год", - отметил он.

Небензя сообщил, что в нынешнем году получателями российской помощи по линии ВПП стали Таджикистан, Киргизия, КНДР, Сирия, Палестина, Намибия, Кения, Ирак и Иордания. Кроме того, Россия осуществляет проекты в области школьного питания по линии Продовольственной и сельскохозяйственной организации в странах Центральной Азии, подчеркнул он.

СБ ООН провел в четверг заседание, посвященное проблеме голода в государствах, охваченных вооруженными конфликтами. Основное внимание на встрече уделялось ситуации в Йемене, на северо-востоке Нигерии, в Сомали и Южном Судане. Как заявил Небензя, за последние четыре года только по линии ВПП Москва выделила этим четырем странам помощь на сумму $8 млн. Кроме того, с 2015 года Россия доставила в Йемен около 110 т гуманитарных грузов.