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Постпред при ООН: Россия за 10 лет отправила 650 т гуманитарной помощи в 110 стран

Общество
13 октября, 4:05 UTC+3 ООН ООН 13, октября. /ТАСС

Ежегодно Москва осуществляет более 45 гуманитарных операций на общую сумму около $120 млн, отметил Василий Небензя

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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя

© Александр Щербак/ТАСС

ООН, 13 октября. /ТАСС/. Россия за последние 10 лет оказала продовольственную помощь более чем 110 государствам, отправив им в общей сложности свыше 650 тыс. т гуманитарных грузов. Об этом сообщил в четверг постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

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"За последние 10 лет наша страна оказала гуманитарную помощь в виде поставок продовольствия более 110 государствам, направив в общей сложности свыше 650 тыс. т гуманитарных грузов. При этом в последние годы Россия ежегодно осуществляет более 45 гуманитарных операций по оказанию гуманитарной помощи на общую сумму около $120 млн", - сказал он.

По словам дипломата, одним из ключевых партнеров РФ в деле оказания помощи является Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН. "Ежегодный объем российской помощи по линии ВПП - более $30 млн. Кроме того, значительные объемы гуманитарного содействия идут по линии Международной организации гражданской обороны. Это еще около $30 млн в год", - отметил он.

Небензя сообщил, что в нынешнем году получателями российской помощи по линии ВПП стали Таджикистан, Киргизия, КНДР, Сирия, Палестина, Намибия, Кения, Ирак и Иордания. Кроме того, Россия осуществляет проекты в области школьного питания по линии Продовольственной и сельскохозяйственной организации в странах Центральной Азии, подчеркнул он.

СБ ООН провел в четверг заседание, посвященное проблеме голода в государствах, охваченных вооруженными конфликтами. Основное внимание на встрече уделялось ситуации в Йемене, на северо-востоке Нигерии, в Сомали и Южном Судане. Как заявил Небензя, за последние четыре года только по линии ВПП Москва выделила этим четырем странам помощь на сумму $8 млн. Кроме того, с 2015 года Россия доставила в Йемен около 110 т гуманитарных грузов.

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Персоны
Небензя, Василий Алексеевич
Страны
КНДР Ирак Кения Сирия Йемен Россия Сомали Нигерия Намибия Иордания Киргизия Палестина Южный Судан Таджикистан
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