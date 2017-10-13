В Ульяновской области похоронили погибшего в Сирии офицера ВКС Юрия Медведкова

УЛЬЯНОВСК, 13 октября. /ТАСС/. Похороны члена экипажа разбившегося в Сирии бомбардировщика Су-24М Юрия Медведкова прошли в пятницу в селе Русский Мелекесс Ульяновской области, где живут его близкие. Гроб, накрытый российским флагом, пронесли по улицам села.

Затем прошло отпевание по православному канону, после чего процессия направилась на кладбище. Здесь состоялся митинг памяти, на который собрались родные, близкие, одноклассники, односельчане, сослуживцы офицера, представители районной и областной власти. Тело летчика было предано земле с воинскими почестями под залпы орудий. Расходы по организации похорон взяло областное правительство, семье погибшего будет оказана материальная помощь.

В траурной церемонии принял участие губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Глава региона во время прощания заявил, что лицею №16 в городе Димитровграде Ульяновской области, где учился Юрий Медведков, будет присвоено его имя. Он добавил, что в образовательном учреждении также намерены создать музей в память о летчике.

"Всегда трудно прощаться с людьми, особенно с молодыми и талантливыми, не видевшими еще и половины жизни. Сегодня мы проводили в последний путь Юрия Медведкова. Его будут помнить как воина, который всегда хотел служить Родине, защищать ее интересы, не считаясь с собственными. И погиб он, исполняя свой воинский долг в далекой от родных мест Сирии", - написал Морозов в Instagram.

Всегда трудно прощаться с людьми, особенно с молодыми и талантливыми, не видевшими ещё и половины жизни. Сегодня мы проводили в последний путь Юрия Медведкова. Его будут помнить как воина, который всегда хотел служить Родине, защищать её интересы, не считаясь с собственными. И погиб он, исполняя свой воинский долг в далёкой от родных мест Сирии. Память о пилоте будет жить вечно не только в сердцах родных и близких. Школе 16 в Димитровграде, в которой учился командир экипажа Юрий Медведков, решено присвоить его имя. Также здесь появится музей памяти лётчика. Пусть земля будет пухом! Публикация от Сергей Морозов (@morozov_si) Окт 13 2017 в 4:19 PDT

Со вторым членом экипажа - штурманом Юрием Копыловым простились в пятницу на его родине в Воронеже.

Экипаж российского Су-24М погиб 10 октября в результате крушения самолета на сирийской авиабазе "Хмеймим". Отправлявшийся на боевое задание бомбардировщик выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и взорвался. Самолетом управляли два офицера ВКС России, оба служили в городе Черняховске Калининградской области.