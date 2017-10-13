Российские эксперты спрогнозировали навыки для экономики будущего

АБУ-ДАБИ, 13 октября. /ТАСС/. Российские эксперты при поддержке союза WorldSkills Russia выяснили, какими будут последствия существующих тенденций развития мировой экономики. Среди ключевых - сокращение доступных рабочих мест в мировой экономике на 50 % за следующие 20 лет, появление целого класса "лишних» людей", тотальное переучивание персонала под требования цифровой экономики, разрушение привычных механизмов "гарантий будущего" (профориентации, долгосрочного найма или достойной пенсии). Выводы озвучила в докладе заместитель генерального директора по исследованиям и разработкам союза WorldSkills Russia Екатерина Лошкарёва на заседании стратегического комитета чемпионата мира по профмастерству WorldSkills Abu Dhabi - 2017.

Документ подготовлен по результатам специальных экспертных сессий, а также по материалам российских и зарубежных исследований.

По оценкам авторов доклада, в среднесрочной перспективе произойдут существенные изменения на рынке труда и в сфере профессиональной подготовки кадров.

Эксперты прогнозируют рост занятости в нескольких трансформирующихся сферах экономики: креативной экономике, цифровой и виртуальной экономике, секторе восстановления экологии, человекоориентированных сервисах и новом технологическом секторе. В этих сферах авторы доклада ожидают роста занятости в ближайшем будущем. Соответственно требуется подготовка специалистов, обладающих необходимыми навыками и компетенциями.

"Будут возникать новые сферы деятельности, ориентированные на реализацию творческого потенциала человека. Эти сферы потребуют навыков, которые не были нужны при выполнении рутинных физических или интеллектуальных задач", - отмечается в докладе.

Три группы навыков

В зависимости от прогнозируемых изменений характера труда эксперты предлагают выделять три группы навыков и профессий: исчезающие, трансформирующиеся и возникающие.

Среди базовых навыков, которые будут необходимы практически вне зависимости от вида деятельности, отмечены цифровая грамотность, концентрация и управление вниманием, эмоциональная грамотность, креативность, экологическое мышление, кросскультурность и способность к переобучению.

Для формирования указанных навыков необходимы изменения образовательных программ профессионального обучения. В рамках инициативы FutureSkills государство и бизнес- сообщество стремятся сформировать новые образовательные программы для подготовки востребованных кадров будущего.

WorldSkills - международное движение, миссия которого - повышение стандартов подготовки кадров и популяризация рабочих профессий. Под эгидой WorldSkills проводятся региональные, национальные и мировые чемпионаты, континентальные первенства. Россия присоединилась к WorldSkills в 2012 году. Помимо организации чемпионатов, российский официальный оператор движения Союз "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" занимается внедрением мировых стандартов в национальную систему средне- специального и высшего образования и повышением квалификации преподавателей колледжей.