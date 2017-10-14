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"ВКонтакте" и YouTube удалили информацию о зацеперах и руферах

Общество
14 октября, 12:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, октября. /ТАСС

Как пояснили в Роскомнадзоре, на страницах размещались материалы, пропагандирующие проезд на транспорте в непредназначенных для пассажиров местах

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Социальная сеть "ВКонтакте" и видеохостинг YouTube на основании судебных решений и требований Роскомнадзора удалили информацию о зацеперах и руферах со 187 страниц, сообщает в субботу ведомство.

"Администраторы социальной сети "ВКонтакте" и видеохостинга YouTube уже удалили противоправную информацию, касающуюся зацепинга и руфинга, с 187 интернет-страниц", - говорится в сообщении Роскомнадзора. По данным ведомства, информация с еще 91 страницы находится в процессе удаления.

Как пояснили в Роскомнадзоре, на страницах размещались материалы, пропагандирующие проезд на транспорте в непредназначенных для пассажиров местах, проникновение на различные объекты или части объектов, на которые вход запрещен (крыши зданий, высотные сооружения и т. д.). "Субкультуры "Зацепинг" и "Руфинг" можно отнести к скрытой форме суицидального поведения, поскольку такие действия могут повлечь причинение вреда жизни и здоровью несовершеннолетних", - отмечает ведомство.

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